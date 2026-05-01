Sheinbaum descarta reunirse con AMLO en visita a Palenque

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó el reunirse con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Palenque, Chiapas, donde encabezará la supervisión de la conexión entre el Tren Maya y el Tren del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, así como una serie de actos de inauguración.

La negativa fue expresada al término de su conferencia matutina, celebrada en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la Ciudad de México.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de un encuentro con López Obrador, la mandataria fue tajante.

“Voy a Palenque a la unión de trenes, Interoceánico y Maya”, respondió en primera instancia.

Ante la insistencia de los reporteros, añadió: “¡Claro que no!”.

La negativa ocurrió en un contexto de creciente tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitara la detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La agenda de Sheinbaum Pardo en Chiapas incluye, en primer término, la supervisión este viernes del tren de carga en la conexión del Tren Maya y el Tren del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, programada para las 15:45 horas.

Posteriormente, a las 17:15 horas, encabezó la inauguración del Parque Ecoturístico “La Ceiba” en el municipio de Palenque.

Para el sábado,tiene previsto anunciar una beca destinada a estudiantes de licenciatura en esa misma localidad chiapaneca.

La gira de la Presidenta continuará fuera de Chiapas con dos compromisos adicionales: la inauguración del Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, y una participación en Atenco, Estado de México, donde encabezará un acto de reintegración de tierras en la plaza del centro de ese municipio.

La negativa de Sheinbaum Pardo a reunirse con su predecesor en Palenque —municipio donde López Obrador reside tras concluir su mandato en octubre de 2024— se produce en uno de los momentos de mayor complejidad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos desde el inicio de la actual administración federal, marcado por la solicitud de extradición de funcionarios de primer nivel que señala vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.