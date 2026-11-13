Sheinbaum descarta roces con EU por caso del ex fiscal de Chihuahua Guillermo Zuany

Explicó que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, cualquier persona o integrante del gobierno de Estados Unidos que realice actividades de seguridad en México debe sujetarse a la Constitución y a las leyes mexicanas.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum descartó que esta situación sea motivo de diferencias con el país vecino, pues aseguró que EU conoce la postura de México y que el tema ha sido hablado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar información sobre si Guillermo Zuany Portillo, ex fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, colabora con autoridades de Estados Unidos, luego de que The New York Times publicara investigaciones en las que se detalla que el ex funcionario estaría bajo protección de autoridades estadounidenses.

Guillermo Zuany Portillo es señalado por presuntos vínculos con grupos criminales y colaboración con la CIA. ( )

También señaló que la información relacionada con este caso fue abordada con el gobierno estadounidense y recordó que la modificación al artículo 40 constitucional fue considerada por el Poder Judicial en la acusación por traición a la patria contra el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

“Entonces eso lo conoce el gobierno de Estados Unidos. Y también conoce nuestra posición de que cualquier persona del gobierno de Estados Unidos que realiza actividades de seguridad en México tiene que cumplir necesariamente con la Constitución mexicana y con la Ley Nacional de Seguridad, la Ley de Seguridad Nacional. Entonces ellos lo conocen, hay comunicación”, dijo.

La Mandataria también pidió al Gabinete de Seguridad presentar información sobre el ex fiscal a quien señaló por presuntos vínculos con actos de corrupción y delincuencia organizada.

Consideró relevante conocer la trayectoria de Guillermo Zuany y explicar cómo llegó a colaborar con autoridades estadounidenses, debido a las implicaciones que el caso puede tener para la relación bilateral.

“Es muy relevante cómo es que esta persona vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, lo puedo decir, después se acerca a las agencias de Estados Unidos”, expresó.

Sheinbaum solicitó que el Gabinete de Seguridad informe sobre los antecedentes del ex funcionario y precise dónde se encuentra actualmente, de acuerdo con la información que tienen las autoridades mexicanas.



Ex fiscal Zuany bajo protección de EU

El 12 de noviembre, The New York Times publicó una investigación en la que aseguró que Zuany Portillo huyó de México y se trasladó recientemente a Estados Unidos para evitar su captura con relación al caso sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

De acuerdo con el Times, se desconoce la ubicación del ex funcionario.

Días antes, el medio publicó que de acuerdo con una conversación por mensaje de texto que tuvo con el ex fiscal, la gobernadora Maru Campos sí tenía conocimiento de la operación de los agentes estadounidenses en Chihuahua pese a que la Mandataria ha sostenido que desconocía que hubiera actividades.

El reportaje, basado en documentos no divulgados y entrevistas con funcionarios mexicanos y estadounidenses, revela que Zuany facilitó durante más de seis meses la colaboración de agentes de la CIA con policías estatales de Chihuahua, incluidos entrenamientos y operaciones contra grupos criminales, sin autorización del gobierno federal.

Zuany ofrecía acceso directo a unidades de la policía estatal y la posibilidad de incorporar agentes estadounidenses a operaciones contra organizaciones criminales. Además, enfrentaba una situación que, según funcionarios mexicanos y estadounidenses citados por el diario, lo hacía particularmente dispuesto a colaborar: meses antes, el gobierno de Estados Unidos le había revocado la visa por sus presuntos vínculos con los mismos grupos criminales que la CIA buscaba combatir.

La existencia de esos señalamientos estaba documentada en una carta que funcionarios mexicanos enviaron al FBI y que fue revisada por el periódico. Pese a las advertencias sobre su historial, alrededor de 2025 la CIA comenzó a trabajar con Zuany, según personas familiarizadas con las conversaciones.

El diario señala que la agencia lo utilizó como contacto de confianza en el terreno, aunque no le pagaba por esa colaboración. A cambio de facilitar las actividades de los estadounidenses, al ex funcionario le fue restituida su visa.

La colaboración habría comenzado durante el otoño de 2025, cuando Zuany presentó a un agente de la CIA ante integrantes de la policía estatal de Chihuahua. Según cuatro funcionarios mexicanos citados por el diario, les explicó que el estadounidense participaría “en la construcción de una nueva unidad de fuerzas especiales”.

Durante los meses siguientes, el agente observó los ejercicios tácticos de los policías, revisó su equipo y participó en entrenamientos. Posteriormente, él y otros integrantes de la CIA comenzaron a acompañar a los agentes estatales en operaciones contra grupos criminales.

La colaboración salió a la luz después del accidente ocurrido durante la madrugada del 19 de abril de 2026, cuando una camioneta oficial de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cayó a un barranco en un camino cercano a la comunidad de Polanco, en el municipio de Batopilas, Chihuahua.