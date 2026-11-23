La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la salida de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Negó que exista alguna modificación en el equipo del Gobierno Federal.

“No sé de dónde salió ese rumor”, respondió al ser cuestionada respecto al tema, y agregó que “no hay ningún cambio en el Gabinete”.

Las especulaciones sobre un relevo en la dependencia surgieron luego de la participación de García Harfuch, el 18 de noviembre, en la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, donde el funcionario federal se refirió a la temporalidad de los cargos públicos y expresó que esperaba que su eventual sucesor surgiera de entre los responsables estatales de seguridad.

En esa intervención no anunció renuncia alguna ni fecha de salida.

El pronunciamiento de Sheinbaum Pardo ocurrió en el marco del operativo desarrollado en Sinaloa que derivó en la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, presunto líder de una organización criminal.

Según García Harfuch, la acción dejó siete agresores y cuatro militares muertos, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó ocho detenidos y cuatro elementos del Ejército fallecidos.

Omar García Harfuch está al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la administración encabezada por Sheinbaum Pardo, y antes fue Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la gestión capitalina de la actual Presidenta de la República.

Desde la dependencia federal ha coordinado operativos contra la delincuencia organizada con las Fuerzas Armadas y otras instituciones.