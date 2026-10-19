Sheinbaum descarta salida de Robledo del IMSS, pese a conflicto salarial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no está en duda la permanencia de Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pese al conflicto laboral que enfrenta la institución luego de que los trabajadores rechazaron la propuesta de incremento salarial.

Lo dijo en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“En este momento, no está en duda la permanencia de Zoé. Entonces, tiene que resolverse, tiene que resolverse”, respondió al ser cuestionada respecto a la continuidad del funcionario.

Sostuvo que Robledo Aburto debe concentrarse en resolver las inconformidades de los empleados, quienes preparan nuevas movilizaciones para exigir mejoras salariales, laborales y operativas en hospitales y unidades médicas.

Sheinbaum Pardo explicó que instruyó al funcionario a elaborar una nueva oferta de aumento salarial y prestaciones, acompañada de medidas para atender las deficiencias denunciadas por el personal.

El planteamiento se formula después de que la mayoría de los trabajadores que participaron en una consulta sindical rechazó el acuerdo aprobado previamente por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

“Lo que yo le comenté a Zoé es, en el marco de los recursos que tiene el IMSS, porque no se puede hacer una propuesta que no corresponde a los recursos que tiene, haz una nueva propuesta de aumento salarial con las prestaciones y al mismo tiempo preséntale a las y los trabajadores la manera en que se van a atender las distintas problemáticas que fueron manifestadas#, explicó.

Señaló que la propuesta original representaba un incremento aproximado de 5.1 por ciento en los ingresos de los trabajadores, distribuido entre el salario tabular y prestaciones adicionales.

El IMSS había informado que el aumento sometido a consulta era de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Sheinbaum Pardo anunció que sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar los recursos disponibles y determinar hasta dónde puede mejorarse la oferta económica, y descartó comprometer recursos que no estén disponibles.

“Vamos a tener una reunión con Secretaría de Hacienda porque Hacienda, aunque los recursos son propios del IMSS, pues también tiene que participar en las finanzas públicas, en general del sector público, y se va a hacer la mejor propuesta posible”, indicó.

Sheinbaum Pardo reconoció que existen deficiencias en el funcionamiento del Instituto, aunque sostuvo que las movilizaciones registradas no representan a la totalidad de sus trabajadores.

Vinculó parte de los problemas de atención médica con procesos administrativos que consideró obsoletos, en particular en la distribución de medicamentos y el funcionamiento de almacenes, donde todavía existen trámites que deben realizarse mediante oficios.

Respecto a la exigencia de destituir al dirigente sindical, afirmó que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a los trabajadores y no al Gobierno Federal.

“Eso es un asunto sindical, eso no lo decide la Presidenta”, declaró.

El Gobierno federal buscará digitalizar esos procedimientos con apoyo de ingenieros mexicanos y egresados de instituciones públicas, sin contratar empresas privadas para desarrollar los sistemas.

Robledo Aburto mantiene mesas de trabajo con el SNTSS para construir una propuesta que incluya las remuneraciones y las condiciones laborales.