Sheinbaum descarta subsidios a organizaciones ante bloqueos de transportistas y agricultores

Los bloqueos carreteros de transportistas y agricultores continuaron este 7 de abril en al menos 17 estados de la República, en demanda de seguridad vial, retiro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al diésel, freno a importaciones de granos, precios de garantía y la creación de una fiscalía especializada para delitos en el sector transporte.

Ante las movilizaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó categóricamente retomar el esquema de apoyos directos a organizaciones y llamó a priorizar el diálogo con el Gobierno federal.

“Lo que sí es que no vamos a regresar al esquema donde se le da el dinero a las organizaciones. Eso sí, ya no”, afirmó en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Explicó que los apoyos se entregan de manera directa a los productores, y no a través de intermediarios u organizaciones, práctica que, según señaló, permitía a líderes gremiales concentrar y distribuir recursos a discreción entre sus agremiados.

La movilización fue convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas, y afectó corredores clave para el abasto y la movilidad en el Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Baja California, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla y Chihuahua.

En la autopista México-Toluca, a la altura de La Venta, el tránsito quedó interrumpido hasta la tarde de ese día; en Veracruz, la carretera Córdoba-La Tinaja fue cerrada en su totalidad, mientras que en Sinaloa y Chihuahua se registraron cierres parciales en casetas y tramos estratégicos.

En Tlaxcala, la ANTAC denunció represión de la Policía estatal contra manifestantes que participaron en el bloqueo.

Las organizaciones convocantes acusaron falta de respuestas efectivas ante la inseguridad en carreteras, el alza en combustibles y la caída de ingresos en el campo, y advirtieron que el paro podría ser indefinido y extenderse a 20 estados.

“Sin productores y sin transporte, no hay alimentos”, señalaron en un pronunciamiento conjunto, en el que también denunciaron extorsiones, robos y altos costos de insumos agrícolas.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llamó a evitar afectaciones a terceros y a vías de comunicación fundamentales para el País, y aseguró que el Gobierno mantiene un canal de diálogo abierto.

Rodríguez Velázquez indicó que se han celebrado 27 reuniones con productores y que existen acuerdos en proceso, aunque precisó que el FNRCM y la ANTAC permanecen inconformes.

El FNRCM aceptó la mesa de diálogo propuesta por la Segob, pero condicionó su participación a que el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, no encabece el encuentro.

Según explicó en entrevista el representante sinaloense del movimiento, Baltazar Valdez, las organizaciones exigen que sea Carlos Augusto Morales, el secretario particular de la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien coordine la mesa el próximo viernes 10 de abril de 2026.

“Hemos tenido muchas reuniones con él y minutas que no se cumplieron ni en tiempo ni en forma”, argumentó Valdez respecto a Berdegué Sacristán.

Los otros participantes previstos en el encuentro son el subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez; el subsecretario de Segob, César Yáñez, así como representantes de la Comisión Federal de Electricidad y de Alimentación para el Bienestar.

Las organizaciones también exigieron la inclusión de la ANTAC en la mesa, para abordar los temas específicos del sector transporte, en particular la seguridad en carreteras.

Valdez informó que las protestas continuaban en cinco puntos carreteros en Sinaloa, aunque sin bloqueo total; en Baja California y Guanajuato, los manifestantes determinaron frenar el paso por completo.

El delegado precisó que cada región somete a consenso local la forma de protesta, lo que explica las diferencias en las acciones por estado.

Delegados del FNRCM acordaron suspender de manera temporal las movilizaciones hasta celebrar el encuentro con representantes de la Segob, siempre que el Gobierno federal acepte la condición respecto al coordinador de la mesa.