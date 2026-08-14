Sheinbaum descarta triangulación de mercancías chinas hacia EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México ha demostrado al Gobierno de Estados Unidos que no opera un esquema de triangulación de mercancías chinas para evadir aranceles, como plantea un informe de la Casa Blanca.

Señaló que su administración ha entregado en distintas ocasiones evidencia respecto al proceso que siguen los productos que ingresan al País.

“Les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así. Hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado, después se exporta”, aseguró.

El 13 de agosto, el Gobierno estadounidense incluyó a México en una lista de 40 países que, según su reporte, permitirían a exportadores chinos aprovechar diferencias arancelarias para ingresar productos al mercado estadounidense.

“Realmente este esquema de triangulación no es tal como ellos lo están planteando. Estados Unidos ha planteado, por ejemplo, que haya más reglas de origen”, expresó.

Sheinbaum Pardo explicó que el Gobierno de México coincide en la necesidad de elevar el contenido regional de los productos que se comercian entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque solicitó tiempo para que la industria nacional realice esos ajustes.

Recordó que en diciembre de 2025 el Congreso de la Unión aprobó, a propuesta del Ejecutivo, un incremento arancelario para mercancías procedentes de países con los que México no mantiene tratado de libre comercio.

“Muchas cosas las podemos fabricar aquí, que no se requiere que vengan de fuera”, indicó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que esas modificaciones forman parte del Plan México y buscan fortalecer la producción nacional sin romper las reglas comerciales vigentes.