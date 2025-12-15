Sheinbaum descarta viraje político a la derecha en México, como en Chile

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en México no ocurrirá un cambio político hacia la derecha, similar al registrado en las elecciones presidenciales del domingo en Chile.

Sostuvo que el respaldo popular y el cumplimiento de los compromisos gubernamentales impedirían un escenario semejante en el País.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo planteó que el triunfo de la ultraderecha chilena obligaría a una reflexión por parte de los movimientos progresistas en América Latina.

Sin embargo, descartó que esto implicara un riesgo inmediato para su administración o para la continuidad del proyecto político que encabeza.

“Yo creo que esto no se va a dar en México, porque número uno hay mucho apoyo popular al Gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos”, declaró.

Sheinbaum Pardo destacó que la cohesión interna de su movimiento político y la entrega de resultados concretos funcionaban como elementos clave para evitar un giro ideológico en las preferencias electorales.

“Aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y dar resultados, honestidad y resultados, y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el Gobierno está para servir al pueblo”, señaló.

Respecto al proceso electoral en Chile, reconoció la legitimidad de los comicios y la decisión de la ciudadanía.

“En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quién quiere que lo gobierne”, expresó.

Según datos del conteo oficial, José Antonio Kast Rist, candidato de derecha, ganó la segunda vuelta presidencial con el 58 por ciento de los votos frente a Jeannette Jara, candidata de la coalición de izquierda.

Kast asumirá el poder el 11 de marzo de 2026.

El triunfo del político chileno ocurrió en un contexto marcado por la preocupación ciudadana respecto a la inseguridad y el bajo crecimiento económico.

Sheinbaum Pardo aseguró que, a diferencia de lo ocurrido en Chile, su administración cuenta con indicadores sociales que han fortalecido el respaldo ciudadano, específicamente la reducción de la pobreza y de las desigualdades.

“La mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro País”, asentó.