Sheinbaum designa a Miguel Torruco en Subsecretaría de la SSPC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la incorporación de Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

El nombramiento se formalizará en enero de 2026, para cubrir la vacante generada en la dependencia que encabeza Omar García Harfuch.

Torruco Garza asumirá las funciones que desempeñaba Estela Damián Peralta, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien dejó el cargo el 17 de diciembre de 2025 para integrarse a la oficina de la Presidencia de la República.

Según lo informado por Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el nuevo funcionario federal tendrá bajo su responsabilidad las estrategias de prevención del delito vinculadas con el deporte y la cultura.

”Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”, afirmó Sheinbaum Pardo respecto a la designación del ahora subsecretario.

Destacó la experiencia previa del funcionario en la organización de eventos masivos, como la clase de box en el Zócalo de la Ciudad de México, y confirmó que la invitación para integrarse al Gobierno federal fue aceptada por Torruco Garza.

La integración del nuevo subsecretario responde a la reestructuración de mandos tras los movimientos realizados en el gabinete el 17 de diciembre.

Sheinbaum Pardo precisó que el enfoque principal de esta área será utilizar las actividades recreativas como herramientas de cohesión social, bajo la coordinación de la administración central de seguridad pública nacional.

El proceso administrativo de transición concluirá en los próximos días para que el funcionario inicie formalmente sus actividades en el primer mes del próximo año.

Con esta designación, la administración busca reforzar el eje preventivo dentro de la SSPC Federal, complementando las labores de inteligencia y operatividad con programas de fomento cultural y deportivo.