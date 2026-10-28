Sheinbaum deslinda a Morena de Taddei y de proveedores de material electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deslindó a Morena de la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, y de los empresarios que durante más de 20 años han obtenido contratos para producir materiales electorales.

Sheinbaum Pardo sostuvo que Taddei Zavala inició su carrera electoral antes de que existiera Morena, pues llegó al organismo electoral de Sonora en 2014, durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, con la aprobación del Consejo General del INE, encabezado entonces por Lorenzo Córdova Vianello e integrado también por Ciro Murayama Rendón.

“Ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena. Ella entró al instituto electoral en el 2014”, afirmó.

Refirió que Taddei Zavala permaneció en el organismo electoral sonorense hasta 2021 y que después participó en el proceso de selección para encabezar el INE, en 2023.

Explicó que, ante la falta de un acuerdo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, la designación se resolvió mediante un sorteo entre los aspirantes que superaron las etapas de evaluación.

“Ahora parece que llegó Morena al instituto electoral, no, ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo porque no hubo las dos terceras partes”, expresó.

Sheinbaum Pardo rechazó que las controversias con las empresas proveedoras de materiales electorales hayan comenzado durante la gestión de Taddei Zavala.

Aseguró que existen antecedentes de presuntas irregularidades desde 1999, en particular en el Estado de México, y mencionó a los hermanos Hernández Casillas, vinculados con empresas que han obtenido contratos para producir papelería electoral.

Recordó que en 2005 se registró una controversia por adjudicaciones en el organismo electoral mexiquense que derivó en la renuncia de consejeros.

“Digo yo estos ‘coyotes’ porque son ‘coyotes’ de empresas que se dedican a hacer papelería electoral”, señaló.

Sheinbaum Pardo pidió que la Auditoría Superior de la Federación investigue las contrataciones de materiales electorales desde sus antecedentes más antiguos y no solo las realizadas durante la gestión de Taddei Zavala.

Planteó revisar cómo surgieron las empresas proveedoras, quiénes las promovieron y de qué manera obtuvieron contratos durante más de dos décadas en los organismos electorales estatales y en el INE.

“Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes desde entonces, y ellos que brinden responsabilidades, que sea público y si les sale una denuncia penal que procedan las denuncias penales”, expresó.

Las revisiones deben ser transparentes, estableció, y si se acreditan irregularidades, deben determinarse las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

También sostuvo que las controversias por las contrataciones no afectan la validez de los comicios.

“Las elecciones de México no están en duda de ninguna manera”, aseguró.

Respecto a la designación de Blanca Cruz como presidenta interina del INE y al proceso para elegir una nueva presidencia del organismo, reiteró que debe transparentarse su funcionamiento y realizarse una auditoría que esclarezca las irregularidades denunciadas.