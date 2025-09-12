Sheinbaum desmiente operación de células de la CIA en México

Células de la CIA no están operando en México con el Ejército Mexicano, ni con la Marina, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” la Mandataria refutó el reportaje de la agencia Reuters en la que aseguró que existe la operación de células de CIA en México, las cuales estuvieron involucradas en los operativos de captura de Ovidio Guzmán López, en Culiacán en 2019 y 2023; y que actualmente está en la “cacería” de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ambos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

”Es falso lo que dice Reuters, falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército Mexicano, en las operaciones. Es absolutamente falso”, expuso.

”Lo que hay, como siempre hemos dicho, es cooperación y coordinación; información que tiene Estados Unidos en sus agencias, se comparte las instituciones del Gabinete de Seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información, se opera en México por los elementos de Defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o de la propia Fiscalía”.

No es la primera ocasión en la que agencias de Estados Unidos afirman estar operando con células en grupos de seguridad mexicanos.

Anteriormente trascendió que presuntamente agentes del FBI operan con agentes mexicanos en México; además, las propia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmaron sobrevuelos de un dron estadounidense sobre el Estado de México, el cual presuntamente fue a petición de las autoridades mexicanas para colaborar en una investigación contra el crimen organizado.