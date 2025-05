Sheinbaum desmiente que agentes de EU estuvieran en Sinaloa

“Es falsa [la información] y esa fotografía que sale no corresponde a ninguna operación en México. [...] Desde hace muchos años, desde que estuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la fecha, no participa ni coordinando elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio”, enfatizó.

“Entonces, esa fotografía que se está viendo, ¿de dónde salió esa fotografía primero? Si hay elementos de otro país, de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde? Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación”, explicó.

“No hay subordinación, ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer: que cambiaron las cosas, antes era muy distinto. Durante los periodos, o durante el periodo neoliberal, de los gobiernos del neoliberalismo, y particularmente en la época de [Felipe] Calderón, se abrió la posibilidad de que se entrara, que operaran las propias agencias en los operativos”, recordó Sheinbaum Pardo.

Eso desde que llegó el Presidente López Obrador ya no ocurrió, asentó, y a Estados Unidos no le gusta o a las agencias en particular que no puedan entrar como entraban antes.

Dijo que ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón.

“Desde que llegó la ‘cuarta transformación’ la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta”, insistió, quien también manifestó que con Estados Unidos seguiría habiendo colaboración, pero que no se permitiría violación a la soberanía.

“Entonces, como dije ayer, hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación, en el marco de respeto a nuestras soberanías. Así es la convicción de la Presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía, y que la relación con Estados Unidos, hay mucha coordinación, muchísima, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México operan las agencias mexicanas y allá en Estados Unidos, pues las agencias de Estados Unidos”, subrayó.

“No les gusta que la Presidenta diga que se va a defender la soberanía, pero con el Presidente [Donald] Trump hay muy buena relación y con el Secretario del Comercio hay muy buena relación, y con el Secretario del Tesoro [Scott Bessent] hay muy buena relación, y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del Gobierno de Estados Unidos”, agregó.