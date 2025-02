Sheinbaum despliega 10 mil elementos de Guardia Nacional en frontera con Estados Unidos

El Gobierno de México desplegó a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos para buscar contener el tráfico de fentanilo hacia ese País, como se acordó con el Gobierno de Donald Trump.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se dejaría sin seguridad a México, debido a que los elementos militares fueron asignados, según ella, desde estados con bajos niveles de violencia.

“Ya se empezaron a enviar. El plan lo hizo el general Secretario [de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo], con su equipo. En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional, que no hay tanto problema de seguridad, en algunas regiones, pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera van hacia la frontera norte, es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país”, explicó.

Durante su conferencia de prensa matutina, tras confirmar que los elementos de la Guardia Nacional comenzaron a partir desde diversos puntos del País como Campeche, Yucatán, Quintana Roo y otras entidades, afirmó que no se descuidarían las labores de seguridad en el País, debido a que la Guardia Nacional era una institución con 120 mil integrantes

“En donde hay posibilidad de enviar estos elementos pues se envían a la frontera norte, pero que sepan que no es que estemos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos es una reorientación de las fuerzas”, enfatizó, quien también consideró que la presencia de elementos de la Guardia Nacional no solo tenía como propósito ayudar a Estados Unidos a evitar la llegada de fentanilo, sino también para que México fortaleciera la seguridad fronteriza.

“Nosotros también tenemos una ventaja de los 10 mil elementos que van a estar en la frontera, porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuye el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro País, sino la seguridad en la frontera norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Entonces los efectivos no solamente tienen el objetivo de estar vigilando las aduanas, para que no pase fentanilo, sino que también, pues, nos van a ayudar a fortalecer la seguridad” destacó.

Asimismo, respecto a la propuesta de que Estados Unidos combatiera el tráfico de armas, comentó que el compromiso era investigar cómo ingresaba el armamento de alto poder a territorio mexicano.

“¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas? Tiene que haber una investigación colaboración para que disminuya el tráfico de armas y nosotros colaborar para que disminuya el tráfico de drogas”, insistió.