$!Sheinbaum destaca acuerdo con alto comisionado de la ONU para profundizar agenda de derechos humanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la reunión sostenida el miércoles con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, se acordó fortalecer la colaboración en materia de derechos humanos como un objetivo común entre el gobierno mexicano y el organismo internacional.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante la conferencia matutina que encabeza en Palacio Nacional, donde la mandataria ofreció un balance de la visita del funcionario internacional.

Al responder sobre su evaluación del encuentro, Sheinbaum destacó el alcance de las actividades realizadas por Türk durante su visita al país. “Pues yo creo que él tuvo oportunidad de visitar a las personas que encabezan las instituciones de derechos humanos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habló con víctimas de desapariciones y otras víctimas”.

Indicó que el funcionario de la ONU, durante su visita, también atendió otros temas: “No solo venía el tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas. Estuvo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo la metodología establecida por Naciones Unidas del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta de los pueblos indígenas. Es decir, vino a revisar varios temas”.

La Presidenta también subrayó la trayectoria del alto comisionado en la materia y los temas que abordaron en su reunión privada. “Él es un hombre con mucha historia en el ámbito de los derechos humanos y en particular sobre el tema de los desaparecidos. De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas”.