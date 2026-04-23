$!Sheinbaum destaca acuerdo con alto comisionado de la ONU para profundizar agenda de derechos humanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la reunión sostenida el miércoles con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, se acordó fortalecer la colaboración en materia de derechos humanos como un objetivo común entre el gobierno mexicano y el organismo internacional.
Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante la conferencia matutina que encabeza en Palacio Nacional, donde la mandataria ofreció un balance de la visita del funcionario internacional.
Al responder sobre su evaluación del encuentro, Sheinbaum destacó el alcance de las actividades realizadas por Türk durante su visita al país. “Pues yo creo que él tuvo oportunidad de visitar a las personas que encabezan las instituciones de derechos humanos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habló con víctimas de desapariciones y otras víctimas”.
Indicó que el funcionario de la ONU, durante su visita, también atendió otros temas: “No solo venía el tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas. Estuvo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo la metodología establecida por Naciones Unidas del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta de los pueblos indígenas. Es decir, vino a revisar varios temas”.
La Presidenta también subrayó la trayectoria del alto comisionado en la materia y los temas que abordaron en su reunión privada. “Él es un hombre con mucha historia en el ámbito de los derechos humanos y en particular sobre el tema de los desaparecidos. De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas”.
Sheinbaum resaltó el posicionamiento expresado por Türk respecto al enfoque que debe prevalecer frente al problema de las desapariciones, al subrayar que “su declaración fue esa que me parece muy pertinente, no es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos”.
Respecto a los acuerdos concretos alcanzados, Sheinbaum detalló que su administración solicitó diversas formas de cooperación técnica y acompañamiento. “Le pedimos varias colaboraciones. Ya habíamos pedido sobre distintos temas, pueblos indígenas, temas relacionados con en general protección de activistas en el país, el tema también de desaparecidos y otros muchos temas relacionados con derechos humanos en México y se mostró muy amable en el sentido de a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas en México abrir todos estos canales de colaboración”.
La mandataria también fue cuestionada sobre si su gobierno considera que existe una crisis de desapariciones en el país, a lo que respondió enfatizando las acciones emprendidas por su administración.
“Nosotros hemos reconocido que hay un delito de desaparición en nuestro país, tan es así que modificamos leyes, tan es así que lo estamos atendiendo, tan es así que nos ocupa atender a las víctimas y a sus familiares. Tan es así que hemos fortalecido la Comisión de Búsqueda”, dijo.
Y agregó: “Ahora, como lo hemos dicho y se lo comenté ayer al comisionado, el registro de personas desaparecidas se fue construyendo con diversos problemas y lo que estamos haciendo ahora es fortalecer ese registro y fortalecer el trabajo de las fiscalías para la búsqueda de las personas desaparecidas”.
Sheinbaum insistió en que su gobierno está enfocado en atender este fenómeno como parte de la estrategia de seguridad. “¿Qué nos interesa? Nosotros nos estamos ocupando de la seguridad del país, no solo nos preocupa, nos ocupamos, porque la presidenta puede estar muy preocupada por distintos temas, pero lo importante es en qué se ocupa la presidenta para el pueblo de México y la presidenta está ocupada en atender este delito como otros delitos del país y la coordinación con los estados para atender delitos del fuero común. Y eso creo que lo escuchó con mucho interés el alto comisionado en Naciones Unidas”.