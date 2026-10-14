Sheinbaum destaca crecimiento de México en la OCDE y anuncia incentivos fiscales para 2027

México se ubicó en el séptimo lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2026, superando el promedio del organismo internacional, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, ofreció a la iniciativa privada facilidades fiscales, simplificación de trámites y medidas para ampliar el acceso a servicios financieros, con el objetivo de impulsar la inversión y el crecimiento económico. Durante su intervención en el 50 Aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, la Mandataria atribuyó el desempeño económico al impulso en infraestructura mediante una inversión pública y mixta sin precedentes de 8.4 billones de pesos, así como al dinamismo generado por el auge de la inteligencia artificial y la economía digital en Estados Unidos, que ha fortalecido la producción nacional de electrónicos.

Empresarios reunidos con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum resaltó las cifras clave de la economía nacional: De acuerdo con datos del Inegi, la economía registró un incremento anual de 3.6 por ciento en agosto comparado con el mismo mes del año anterior, y un avance de 0.6 por ciento respecto al mes previo, acompañado de un flujo constante en la Inversión Extranjera Directa. Sobre la reducción de la pobreza, citó el último informe de la CEPAL, el cual indica que México aportó el 60 por ciento de la reducción total de la pobreza en América Latina bajo el modelo de Prosperidad Compartida. Asimismo, la Jefa del Ejecutivo celebró los acuerdos alcanzados con el sector empresarial, particularmente el CCE, y los sindicatos, entre los que destacó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), la estabilización de los precios del combustible por año y medio, el aumento al salario mínimo, el acuerdo de consenso para la jornada laboral de 40 horas, la digitalización y bancarización en el país para reducir el flujo de efectivo; así como los decretos para facilitar las inversiones, con un plazo de 60 días para la aprobación de proyectos en Ventanilla Única que ha permitido autorizar más de 20 proyectos, y los incentivos del Plan México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum con el CCE.