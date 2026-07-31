Sheinbaum destaca labor de Gabinete de Seguridad en caso Carlos Manzo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la coordinación del Gabinete de Seguridad para detener a Ramón Ángel “N”, “R1”, quien es identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria resaltó la coordinación entre el Gabinete, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán para aprehender al líder de “Los R’s” y con él a Jesús Salvador “N”, “El Chuy”. “Es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el Secretario de Seguridad, el General Secretario y todo su equipo, el Almirante Secretario y todo su equipo, y el Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz, la seguridad y la cero impunidad”, afirmó.

Sheinbaum Pardo destacó la labor del Gabinete de Seguridad durante su conferencia de prensa.

Con estas aprehensiones, suman 31 personas detenidas por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, quien el pasado 1 de noviembre de 2025 murió luego de que un joven logró cruzar el cerco de seguridad que lo protegía y le disparó a corta distancia. “Este trabajo es muy relevante y las detenciones que se han llevado a cabo tienen sustento científico y documental que han llevado a esta detención que se hizo el día de ayer”, puntualizó la Presidenta. Añadió que el proceso continúa con la judicialización de los detenidos, que se llevará a cabo tanto en Michoacán como a nivel federal. Detención del “R1”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Según la información difundida por autoridades de seguridad, el arresto de “R1” se logró mediante una incursión coordinada de unidades especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Atotonilco el Alto, Jalisco. En dicha acción también se capturó a Jesús Salvador “N”, conocido como “Chuy”.

Detención de “R1”. ( )

En la movilización, efectivos de seguridad repelieron un ataque directo realizado por individuos armados que resguardaban al líder delictivo; el intercambio de disparos dejó como saldo un agresor fallecido. Omar García Harfuch detalló que Ramón Ángel “N” encabezaba a “Los Rs”, grupo operativo al servicio del CJNG con influencia en localidades michoacanas como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, así como en diversas zonas de Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara. El titular de Seguridad precisó que las indagatorias vinculan a esta organización con el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el cobro de cuotas a los sectores aguacatero, limonero, ganadero, comercial y del transporte. Del mismo modo, se les señala como responsables de múltiples ataques y ejecuciones contra facciones antagónicas. Sobre el caso de Carlos Manzo, Harfuch indicó que la investigación permitió identificar a Ramón Ángel “N” como autor intelectual del ataque, luego del análisis de equipos telefónicos asegurados, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Red criminal implicada en el asesinato de Manzo. ( )