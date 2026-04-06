$!Sheinbaum destaca limpieza de playas por derrame en el Golfo; anuncia creación de Observatorio Permanente

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno mantiene el seguimiento puntual al derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y anunció que este martes sostendrá una reunión con el Grupo Interdisciplinario para analizar a fondo las causas del incidente y las acciones de remediación ambiental, a la vez que dio a conocer la creación de un observatorio centrado en la cuenca oceánica.

En su conferencia matutina, la Mandataria recordó que este grupo está conformado, además de diversas dependencias del Gobierno, por especialistas de distintos institutos de investigación del País enfocados en el estudio del Golfo.

El objetivo, dijo, es contar con una revisión integral tanto de las causas como de las respuestas implementadas.

“Sobre el derrame del Golfo, el día de mañana tengo una reunión con el Grupo Interdisciplinario que formamos (...) para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame”, señaló.

Sheinbaum también destacó que desde el primer momento se activaron acciones coordinadas de limpieza, con participación de la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, entre otras instancias, lo que permitió mantener condiciones adecuadas en diversas playas.

“Desde el primer momento (...) se hizo un trabajo muy importante de limpieza (...) y pues podemos ver si hubiera estado en otras condiciones el mar, pues no hubiera habido la cantidad de turistas”, afirmó, al relacionar las acciones de saneamiento con la actividad turística de Semana Santa.

En este contexto, mencionó que se prevé la creación de un Observatorio Permanente del Golfo de México, con participación de instituciones académicas y científicas, con el fin de fortalecer el monitoreo ambiental y la prevención de futuros incidentes.