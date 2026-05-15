Sheinbaum destaca ‘llamada cordial y excelente’ con Trump y acuerdan seguir cooperación en seguridad y comercio

La Presidenta Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos gobiernos refrendaron su disposición de mantener la cooperación en materia de seguridad y dar continuidad a las negociaciones sobre comercio bilateral, además de acordar nuevos encuentros con funcionarios estadounidenses que visitarán México próximamente.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Sheinbuam calificó el diálogo como “cordial y excelente” y destacó que durante la conversación se reafirmó el trabajo conjunto que ambos países han venido realizando en temas de seguridad, así como el seguimiento a las pláticas en materia económica y comercial.

Añadió que se acordó sostener una nueva comunicación en fecha próxima y continuar el diálogo mediante reuniones con algunos de los colaboradores del Presidente estadounidense.

El nuevo contacto entre ambos mandatarios ocurre después de que el pasado 7 de mayo, la Presidenta mexicana subrayara que su Gobierno “está actuando” para combatir el tráfico ilegal de drogas, luego de declaraciones del Presidente estadounidense en las que planteó la posibilidad de que Estados Unidos intervenga si México no enfrenta de manera suficiente este problema.

En aquella ocasión, Sheinbaum sostuvo que el diálogo bilateral en materia de seguridad ha dado resultados, aunque reiteró que la cooperación se mantiene bajo una condición central: el respeto mutuo y la no vulneración de la soberanía nacional.

La Mandataria enfatizó que la relación con Washington debe sostenerse en un marco de confianza compartida para evitar rupturas en la coordinación institucional.

Asimismo, defendió los avances de su administración en materia de seguridad pública, al señalar que se han registrado resultados como la reducción de casi 50 por ciento en homicidios dolosos, la deshabilitación y destrucción de alrededor de 2 mil 500 laboratorios vinculados a actividades ilícitas, así como la detención de personas relacionadas con el crimen organizado.

El Presidente estadounidense ha mantenido un discurso de presión sobre México respecto al combate al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

En distintas declaraciones públicas ha señalado que, de no haber acciones suficientes, su Gobierno podría intervenir directamente, lo que ha elevado la sensibilidad diplomática en la relación bilateral.