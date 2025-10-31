Sheinbaum destaca reconocimiento de Canciller español sobre ‘injusticia’ a pueblos indígenas

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo destacó el reconocimiento que hizo José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, respecto a la injusticia y dolor causados a los pueblos originarios mexicanos.

La Mandataria comentó que era la primera vez que una autoridad del Gobierno español hablaba de lamentar dicha injusticia. Además, enfatizó que reconocer los agravios y lamentarlos, “engrandece a los gobiernos y a los pueblos”.

“Enhorabuena por este primer paso del Canciller del Gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año de la mujer indígena”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

Durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, que se presenta en el Instituto Cervantes en Madrid, con más de 400 piezas de arte cedidas por el Gobierno mexicano, Albares Bueno enfatizó que ambos países tenía una historia compartida, con claroscuros y donde había habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios.

“Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares. Todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones en nuestra historia. Una historia muy humana y como toda historia humana, de claroscuros”, dijo el Canciller.

“Y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, insistió.

Además, habló sobre los lazos México-España, que se convirtieron en puentes cuando más se necesitó.

Por ejemplo, Albares Bueno dijo que España nunca olvidaría, ni dejaría de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del Gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles, quienes encontraron en México una libertad que se les negó en su tierra por la dictadura.

“España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del Gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles, que encontraron en aquella otra orilla del océano la libertad que aquí les negaba la dictadura”, señaló.

Luego de transmitir en su conferencia de prensa el video con el discurso del Canciller español, Sheinbaum Pardo subrayó que pedir perdón no era humillante, sino que engrandecía a gobiernos y pueblos

“Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es, desde mi punto de vista, un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos, no es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos”, comentó.

También recordó que nunca se rompieron las relaciones comerciales, económicas y de ningún tipo con España.

Dijo que seguir insistiendo en el reconocimiento de los pueblos originarios tenía sentido.

“Celebro que haya un inicio de este reconocimiento”, reiteró.

La exposición en Madrid, organizada en el marco del Año de la Mujer Indígena, se inauguró con un prólogo escrito por la Presidenta, en el que subrayó el papel de las mujeres indígenas como portadoras de la memoria, la espiritualidad y la resistencia cultural.

En el texto, Sheinbaum Pardo señaló que la conquista fue “un proceso brutal de violencia, imposición y despojo” que intentó destruir territorios, culturas y saberes milenarios, además de que destacó la resistencia de las mujeres indígenas a lo largo de los siglos.

“Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate: fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron en silencio y en acción, en lo individual y en lo colectivo, en el telar y en la palabra, en el rito y en la comunidad”, expuso.

Asimismo, destacó que las mujeres indígenas seguían creando, sanando y enseñando, y que esta exposición celebraba su arte “como forma de resistencia y de renacimiento”.

“Honrar este legado implica reconocer los abusos del pasado y del presente. La discriminación, el racismo y el desprecio hacia los pueblos originarios aún persisten. Erradicarlos es un deber ético si aspiramos a un mundo verdaderamente justo donde todas las culturas, todas las lenguas y todas las personas tengan el mismo valor”, asentó.