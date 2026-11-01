Sheinbaum destaca valor cultural de Día de Muertos; llama a preservar tradiciones

“Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad”, resaltó.

A través de sus redes sociales, la Mandataria destacó que cada ofrenda es una expresión de memoria y respeto para quienes nos antecedieron; por lo que preservar las tradiciones es reconocer nuestras raíces.

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el valor cultural de las tradiciones durante el Día de Muertos y la importancia de preservarlas, ya que forma parte de la identidad del País.



Ofrenda en Palacio Nacional

En un video, la Presidenta Claudia Sheinbaum mostró el proceso para colocar la ofrenda en Palacio Nacional; comentó que cada uno de los elementos que la conforma es una manera de mantener vivos los vínculos que forman parte de nuestra historia y transmitir esta tradición a las nuevas generaciones.

“El altar de Día de Muertos es un espacio de amor, memoria y tradición. Acompáñenme a conocer cómo rescatamos esta tradición en Palacio Nacional. A través de las fotografías, las anécdotas, los aromas y los platillos favoritos, recordamos a quienes ya no están y mantenemos vivos los vínculos que forman parte de nuestra historia. Así transmitimos nuestras tradiciones de generación en generación”, expresó.

También comentó que la flor de cempasúchil es originaria de México, la cual proviene del náhuatl y significa “20 flores” o “muchas flores”; la Presidenta Sheinbaum detalló que para los mexicas representaba el sol, ya que se creía que sus pétalos conservaban su luz y calor.

“Por eso, hasta nuestros días colocamos caminos de cempasúchil en nuestras ofrendas, pues según la tradición, su color y su aroma guían a nuestros seres queridos de regreso a casa, porque recordar también es una forma de mantener viva la memoria”, comentó.

Sheinbaum resaltó que “preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro”.



¿Por qué se coloca la ofrenda y qué elementos lleva?

La ofrenda de Día de Muertos es una forma de recordar y honrar a los seres queridos que fallecieron. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), este ritual permite mantener vivo su recuerdo y, según la tradición, recibir a las almas que regresan para convivir con sus familiares, disfrutar de los alimentos y descansar antes de volver al más allá.

Aunque hoy en día es una de las costumbres más representativas de México, los altares, tal como los conocemos, son resultado de una mezcla cultural. La académica Diana Martínez Yrizar, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explica que las culturas indígenas realizaban rituales relacionados con la muerte y los ciclos agrícolas, mientras que la tradición católica española incorporó la conmemoración de los fieles difuntos durante la colonización.

Cada elemento de la ofrenda tiene un significado particular, aunque su composición cambia según las costumbres de cada región y familia. Entre los más comunes se encuentran:

- Agua: se ofrece para que las almas mitiguen la sed después de su recorrido.

- Sal: simboliza la purificación.Velas y veladoras: representan la luz que guía a los difuntos hacia el altar.

- Flor de cempasúchil: su color y aroma ayudan a orientar a las almas, según la tradición.

- Copal e incienso: se utilizan para purificar el ambiente y dar la bienvenida a los difuntos.

- Pan de muerto y otros alimentos: se colocan para compartir con las almas los platillos y sabores que disfrutaban en vida.

- Frutas y calaveritas de azúcar: forman parte de la ofrenda y representan distintos aspectos de la celebración y la relación con la muerte.

- Fotografía del ser querido: permite identificar a la persona a quien está dedicada la ofrenda.

- Papel picado: aporta color y representa el viento dentro del simbolismo del altar.

Cabe mencionar que no existe una única forma de montar una ofrenda. Las familias pueden añadir bebidas, dulces, juguetes u objetos personales de acuerdo con los gustos de quienes recuerdan y con las tradiciones de su comunidad.