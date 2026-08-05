Sheinbaum dialoga con el Secretario de Estado del Vaticano sobre IA y llamados a la paz

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles en Palacio Nacional con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para abordar temas clave de la agenda internacional, destacando el desarrollo ético de las nuevas tecnologías y la consolidación de la paz global.

Durante la reunión se abordaron temas como la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos.

Ambas partes coincidieron en que esta visión humanitaria resulta indispensable en la coyuntura actual, donde es urgente fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación multilateral entre las naciones.

“Los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”, destacó la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.