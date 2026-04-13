Sheinbaum dice desconocer posible salida de Luisa María Alcalde de dirigencia de Morena

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante su conferencia de prensa matutina que no tiene conocimiento sobre una eventual salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional de Morena, en medio de la instrucción que giró a los funcionarios del Gobierno federal para que abandonen sus cargos si desean participar como candidatos en los comicios de 2027.

Cuestionada respecto a si Alcalde Luján dejaría la presidencia del partido gobernante, respondió de forma que no tenía conocimiento.

“No, no tengo conocimiento”.

La declaración llegó en el contexto de un mensaje más amplio que Sheinbaum Pardo dirigió a todos los servidores públicos que aspiren a postularse a algún cargo de elección popular.

Durante la mañanera, sostuvo que resulta incompatible ejercer una responsabilidad pública de manera simultánea con la participación en procesos internos de un partido político.

“Ya se los dije a todos los servidores públicos, quien quiera, quien trabaje en el Gobierno de México y cualquier Gobierno y quiera participar como candidato debe dejar el Gobierno”, señaló.

Sheinbaum Pardo expuso que la separación del cargo debe realizarse con anticipación y no de forma paralela al ejercicio de funciones gubernamentales.

“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato o querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación”, advirtió.

Precisó que quienes decidan transitar hacia la actividad partidista deberán dedicarse de manera exclusiva a ese trabajo territorial.

“Si quieren ser candidatos a algo, pues que dejen, o sea, que se dediquen a ser servidores públicos y ya después cuando quieran hayan tomado la decisión de querer ir a algún territorio a trabajar, pues que ya dejen el gobierno y se vayan al territorio, pero no está bien que se hagan las dos cosas al mismo tiempo”, expresó.