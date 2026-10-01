Sheinbaum dice que aún no tiene el nuevo libro de AMLO y que irá a comprarlo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que todavía no cuenta con un ejemplar de Pueblo, el nuevo libro del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que acudiría a comprarlo ese mismo día para leerlo.

“Ayer nos sorprendió el Presidente López Obrador con su nuevo libro, todavía no lo tengo, lo iré a comprar hoy. Vi el video, muy emotivo, la verdad, agradezco sus palabras”, declaró.

Adelantó que abordaría públicamente algunos de los contenidos de la obra una vez concluida su lectura y agradeció las menciones que el ex Mandatario le dirigió en el videomensaje.

Sheinbaum Pardo también señaló que la reaparición del ex Presidente generó molestia en algunos sectores, y precisó que López Obrador se retiró de la vida pública, no de la política.

López Obrador presentó Pueblo el 30 de septiembre mediante un videomensaje difundido en YouTube y en sus redes sociales desde su quinta La Chingada, en Palenque, Chiapas, en una grabación de alrededor de hora y media.

Fue su primera aparición pública tras un prolongado periodo de retiro, ocurrida en la víspera del segundo aniversario del cambio de Gobierno.

El ex Presidente explicó que originalmente había pensado titular la obra Gloria, pero optó por Pueblo.

“Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, expuso.

El libro, publicado por la editorial Planeta, aborda la historia política de México y complementa Grandeza, su obra anterior, dedicada a las raíces culturales, los valores y la espiritualidad del País.

Según el propio autor, con ambos volúmenes concluye la sustentación de lo que denomina Humanismo Mexicano, concepción que vincula al movimiento de la Cuarta Transformación y que resumió en la frase “por el bien de todos, primero los pobres”.

En el mismo mensaje, López Obrador dedicó la obra a la Presidenta de la República, a quien describió como ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo, y afirmó estar jubilado de la política tras casi 50 años de actividad.

La conferencia del 1 de octubre coincidió con el segundo aniversario del inicio de la actual administración, iniciada el 1 de octubre de 2024, la primera que tomó posesión en esa fecha tras la reforma constitucional que modificó el calendario de transmisión del Poder Ejecutivo Federal.