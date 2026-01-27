Sheinbaum dice que en nueva Corte ‘se acabaron los privilegios’; enlista cancelación de ‘apoyos’ que tenían antiguos integrantes

Criticó además que los ministros recibían anteriormente 36 mi 906 pesos mensuales para un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de separación individualizado al dejar el cargo, que rondaba los 523 mil 314 pesos. “Pues claro, no iban al ISSSTE (los ministros)”, afirmó Sheinbaum.

La Presidenta Sheinbaum mostró en conferencia matutina una tabla en la que se señaló que los anteriores integrantes del máximo tribunal del País tenían un sueldo mensual neto de 206 mil 947 pesos, a comparación de los 134 mil 310 pesos que perciben los nuevos ministros.

Esta posición de la mandataria ocurre tras la compra de nueve camionetas blindadas para los ministros de la Corte, quienes en medio de las críticas tomaron la decisión de no usar los vehículos, y asignarlos a jueces y magistrados que enfrenten riesgos reales de seguridad en el País.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) “se acabaron los privilegios”, enlistó la supuesta cancelación de 59 “apoyos” que recibían los antiguos integrantes y reprochó que los medios antes “no decían nada de lo que ganaba” cada integrante.

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 26 de enero 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: David Kershenobich, secretario de salud; Eduardo Clark, subsecretario de Integración y desarrollo del sector salud; Enlace con Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar. A distancia Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Foto: Juan Carlos Buenrostro/Presidencia

Otros de los rubros destacados son medicinas complementarias, en el que, dijo, los antiguos ministros recibieron un millón 953 mil 789 pesos, mientras que actualmente ese gasto no se encuentra programado.

Además, de los 35 mil 966 pesos para chequeos médicos y un apoyo para alimentos por 5 millones 341 mil 162 pesos.



Eliminan antiguos ‘apoyos’

La Presidenta de México dijo que los apoyos para trámites de carácter no oficial cancelados son 59, entre los que se encuentran apoyo para reparación de refrigeradores, compra de enseres menores como despensa, compra de camisetas y bordado de ropa, y mantenimiento de elevadores en domicilio particular.

Fueron cancelados también los apoyos para la compra de alimentos a domicilio; apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol; reserva de mesa en restaurantes, traslados de amistades, y traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido.

Además, de conseguir autógrafos de artistas o celebridades, boletos de preventa o venta exclusiva o lugares preferenciales en un evento; asignar a personal de la oficina para realizar guardia en domicilios o para el cuidado de menores de edad, y traer objetos exclusivos provenientes de otros países. agregó.

Otros de los rubros que fueron eliminados son: asignar vehículos oficiales para festejos en eventos particulares, uso del personal para actividades de limpieza, mudanzas, cargar cajas, bultos, macetas y artículos en domicilio particular, traslado de familiares a consultas médicas y gestión de boletos o cortesías.

En la tabla mostrada durante la conferencia matutina también se indicó que fueron cancelados los apoyos para comprar boletos de avión, reservación de hospedaje, estancias o salones de fiesta, compra de flores y coronas para fines funerarios e inscripción en escuelas, pago de colegiaturas y obtención de becas.

Asimismo, fueron cancelados los servicios de meseros y de valet parking, verificación vehicular de personal de la ponencia, traslado vehicular para mantenimiento mecánico, y pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias.

También se aseguró que se está en diálogo para eliminar los 90 trámites restantes.



La compra de nuevos autos

Este 22 de enero, la Suprema Corte informó que adquirió nueve vehículos para los ministros y ministras que entraron en funciones el pasado 1 de septiembre, pese a las políticas de austeridad impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.

La Suprema Corte señaló que las unidades que usaban las y los juzgadores ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad y protección personal.

Indicó que esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, en las que se concluyó que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación.

De acuerdo con la Corte, los vehículos que son utilizados por los ministros deben ser renovados con regularidad, con plazos de cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras, según la normatividad interna vigente emitida en 2019.

Sin embargo, este 26 de enero, la Suprema Corte decidió que los nuevos ministros no usarán los vehículos blindados, asegurando que ahora existen nuevas políticas de austeridad institucional, y que serán reasignados.