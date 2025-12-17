Sheinbaum dice que ex funcionario de Aduanas alertó de buque con ‘huachicol’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández fue destituido de su cargo como titular de la Dirección de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Informó que el ex funcionario se encuentra bajo investigación de la Secretaría Anticorrupción y Gobernanza Pública, para determinar su responsabilidad en presuntas irregularidades administrativas, tras señalamientos por enriquecimiento inexplicable y vínculos con esquemas de evasión fiscal.

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reveló que Márquez Hernández, conocido como “Lord Relojes”, colaboró previamente con información que permitió detectar un buque con combustible ilícito en Tampico, Tamaulipas.

Según Sheinbaum Pardo, el entonces funcionario alertó sobre la presencia de pipas en el recinto portuario, lo que derivó en una investigación sobre huachicol fiscal que involucró a personal de la Secretaría de Marina y que aún continúa en proceso.

La indagatoria contra Márquez Hernández se intensificó tras revelarse, mediante una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que el exdirectivo adquirió una colección de cinco relojes de lujo con un valor de 8 millones de pesos mediante pagos en efectivo. Asimismo, se documentó la compra de un departamento de lujo en la colonia Ampliación Granada de la Ciudad de México por 7.7 millones de pesos, cuando el valor comercial del inmueble se estima en 22 millones de pesos.

La propiedad fue adquirida al Coronel Antonio Buchan Martínez, quien se desempeñó como directivo en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

“No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que formaba parte de la red de huachicol fiscal”, señaló la Presidenta respecto a los vínculos de Márquez Hernández con el tráfico de hidrocarburos.

No obstante, subrayó que “si hay algo contra él, tiene que ser con base en las investigaciones administrativas” y aseguró que, en caso de hallarse elementos de carácter penal, el expediente será turnado a la Fiscalía General de la República.

El cese del funcionario fue ejecutado por Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM.

Esta decisión ocurre dos semanas después de que se confirmara que el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Márquez Hernández.

Además de los señalamientos por su patrimonio, el ex director de Investigación enfrentaba quejas de agentes aduanales por presuntamente proteger un esquema irregular de importación de vehículos desde Estados Unidos, el cual permitía la evasión del pago de impuestos federales.

Respecto a los antecedentes en Tamaulipas, en marzo de 2025 las autoridades federales realizaron un decomiso de 10 millones de litros de diésel, 200 contenedores y 23 tractocamiones en Tampico y Altamira.

Según los informes de la administración federal, el operativo buscaba desarticular las redes de tráfico de combustible proveniente de Estados Unidos, acciones en las cuales Márquez Hernández habría participado como informante antes de su destitución.