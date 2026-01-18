$!Sheinbaum dice que no hay actividad militar extranjera en territorio nacional tras alerta de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no existe ninguna actividad militar de Estados Unidos dentro del territorio nacional, luego de que autoridades estadounidenses emitieran una alerta aérea por maniobras en el espacio aéreo internacional cercano a México.

Al ser cuestionada por medios de comunicación a su llegada al ejido Cruz del Palmar, en San Miguel Allende, Guanajuato, la mandataria subrayó que el gobierno mexicano ya se pronunció sobre el tema a través de un comunicado oficial.

Sheinbaum reiteró que no hay operaciones extranjeras en territorio mexicano y que la información correspondiente fue difundida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La alerta fue emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la cual advirtió sobre “actividad militar” en ciertas regiones del espacio aéreo, principalmente cerca de México, Centroamérica y partes de Sudamérica. El aviso señala posibles situaciones de riesgo que podrían afectar sistemas de navegación satelital y tendrá una vigencia de 60 días a partir del 16 de enero de 2026.

De acuerdo con la FAA, los avisos están dirigidos exclusivamente a operadores civiles estadounidenses, incluidas aerolíneas y pilotos, y abarcan regiones como Mazatlán, el Pacífico oriental y zonas aéreas de Panamá, Bogotá y Guayaquil. La autoridad aeronáutica estadounidense precisó que se trata de una medida preventiva para extremar precauciones.

Por su parte, la SICT informó que la alerta no implica restricciones ni afectaciones para la aviación civil en México, ya que no modifica las condiciones de operación del espacio aéreo nacional.