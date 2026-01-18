$!Sheinbaum dice que no hay actividad militar extranjera en territorio nacional tras alerta de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no existe ninguna actividad militar de Estados Unidos dentro del territorio nacional, luego de que autoridades estadounidenses emitieran una alerta aérea por maniobras en el espacio aéreo internacional cercano a México.
Al ser cuestionada por medios de comunicación a su llegada al ejido Cruz del Palmar, en San Miguel Allende, Guanajuato, la mandataria subrayó que el gobierno mexicano ya se pronunció sobre el tema a través de un comunicado oficial.
Sheinbaum reiteró que no hay operaciones extranjeras en territorio mexicano y que la información correspondiente fue difundida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La alerta fue emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la cual advirtió sobre “actividad militar” en ciertas regiones del espacio aéreo, principalmente cerca de México, Centroamérica y partes de Sudamérica. El aviso señala posibles situaciones de riesgo que podrían afectar sistemas de navegación satelital y tendrá una vigencia de 60 días a partir del 16 de enero de 2026.
De acuerdo con la FAA, los avisos están dirigidos exclusivamente a operadores civiles estadounidenses, incluidas aerolíneas y pilotos, y abarcan regiones como Mazatlán, el Pacífico oriental y zonas aéreas de Panamá, Bogotá y Guayaquil. La autoridad aeronáutica estadounidense precisó que se trata de una medida preventiva para extremar precauciones.
Por su parte, la SICT informó que la alerta no implica restricciones ni afectaciones para la aviación civil en México, ya que no modifica las condiciones de operación del espacio aéreo nacional.
Ante esta situación, la dependencia señaló que mantiene comunicación permanente con autoridades internacionales y reiteró que este tipo de avisos preventivos son similares a otros emitidos previamente en la región, sin impacto para aerolíneas u operadores mexicanos.
Sheinbaum encabeza Plan de Justicia a comunidades indígenas de Querétaro y Guanajuato
Autoridades federales presentaron avances del Plan de Justicia del Pueblo Chichimeca-Otomí del noreste de Guanajuato y del semidesierto de Querétaro, el cual beneficia a 111 comunidades indígenas y a cerca de 119 mil personas.
El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, informó que uno de los principales logros es la firma del decreto de expropiación de 701 hectáreas para la protección de la zona arqueológica Cañada de la Virgen, así como acciones de preservación de lugares sagrados y la elaboración de un catálogo regional. También se anunció la instalación de 39 casas comunitarias de lengua indígena para fortalecer el chichimeca y el otomí.
En materia agraria y territorial, se destacó la creación del nuevo ejido Cruz del Palmar, con una extensión de 569 hectáreas, lo que resolvió un conflicto agrario de más de 80 años entre comunidades.
El plan también contempla acciones de bienestar, salud e infraestructura, entre ellas el fortalecimiento de comedores escolares indígenas, apoyos a vivienda, electrificación y programas productivos. Además, se resaltó la entrada en vigor de la norma oficial que reconoce la partería tradicional en la atención materna y neonatal, con impacto a nivel nacional.
Durante su mensaje, Sheinbaum subrayó que los planes de justicia forman parte del reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas dentro de la llamada cuarta transformación.
La Presidenta, señaló que no basta con el reconocimiento constitucional, sino que es obligación del Estado avanzar en la restitución de tierras, el fortalecimiento cultural y el desarrollo comunitario, en una nueva etapa de justicia histórica para los pueblos originarios.