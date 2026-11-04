Sheinbaum dice que resultados de elección en EU reflejan sentir del pueblo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos del martes reflejan el sentir de la población de ese país y destacó el triunfo de dos candidatos de origen mexicano en las gubernaturas de California y Texas.

“Pues yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense”, respondió al ser cuestionada respecto a su interpretación de los resultados.

En esa jornada electoral, el Partido Demócrata arrebató al Partido Republicano el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos, además de ganar gubernaturas y escaños en estados de tradición conservadora.

El resultado representó un revés para el Presidente Donald Trump, ya que la nueva correlación de fuerzas permitirá a los demócratas bloquear parte de su agenda legislativa y ejercer mayor control respecto a su Administración durante los dos últimos años de su mandato.

Sheinbaum Pardo evitó formular una crítica directa a Trump y centró sus comentarios en las victorias de los candidatos de ascendencia mexicana.

“Y yo quisiera resaltar, pues el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el Gobernador electo de California y la Gobernadora electa de Texas”, expresó.

En California, el demócrata Xavier Becerra derrotó al republicano Steve Hilton y se convirtió en el primer latino elegido por voto popular para gobernar el estado más poblado de Estados Unidos.

Becerra fue titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la Administración de Joe Biden, Fiscal General de California y legislador federal.

En Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al Gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato, y se convirtió en la primera mujer latina elegida para encabezar ese Gobierno estatal.

Su victoria puso fin a más de tres décadas sin triunfos demócratas en cargos estatales de elección popular en Texas, uno de los principales bastiones del Partido Republicano, donde los demócratas también ganaron un escaño en el Senado federal.

Sheinbaum Pardo destacó los vínculos familiares de ambos con México y la participación política de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.

“Ambos tienen ya sea los dos padres, madre y padre, o uno de ellos nacidos en México, y tienen un vínculo evidentemente su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos”, manifestó.

“Y pues nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá, pues tengan esta participación y este reconocimiento”, afirmó.

La Presidenta pidió esperar para conocer las consecuencias que tendrán los resultados en la relación bilateral y sostuvo que México mantendrá su política de cooperación sin subordinación.

Evitó anticipar si la derrota republicana podría derivar en un incremento de las presiones estadounidenses en materia comercial, migratoria o de seguridad.

“Bueno, hay que esperar. Nosotros, independientemente del resultado de la elección, como ustedes saben, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación”, expresó.

Sheinbaum Pardo reiteró que su Gobierno mantendrá los mismos principios en las negociaciones con Washington, al margen de la nueva correlación de fuerzas.

“Esa ha sido siempre nuestro trabajo en materia comercial, en materia de seguridad y en todo lo que tiene que ver con la relación bilateral. Entonces hay que esperar”, sostuvo.

No adelantó cambios en la estrategia de México frente a Washington ni anunció nuevas gestiones diplomáticas derivadas de los resultados electorales.