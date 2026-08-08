Sheinbaum duplica meta: anuncia 400 mil lugares para educación media superior

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Texcoco, Estado de México, y anunció que la meta nacional de creación de espacios educativos para nivel medio superior será duplicada y aumentará a 400 mil lugares.
“Hoy son 200 mil lugares más en el País y muy pronto vamos a anunciar que ha tenido tanta demanda las preparatorias que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para Educación Media Superior en todo el país. Y se junta con el Plan Oriente del Estado de México”.
La Mandataria insistió en que todavía hay muchos jóvenes que al concluir la educación básica no tienen opciones para seguir estudiando cerca de casa.
“Todavía muchos jóvenes que salen de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cerca de su casa. Tienen que ir muy lejos y eso hace que no vayan a la escuela, y los jóvenes tienen que estar en la escuela. Así que por eso estamos haciendo muchas preparatorias”, dijo al inaugurar el plantel como parte del modelo del Bachillerato Nacional y del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.
Asimismo, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, el Bachillerato Nacional otorga el certificado de Bachillerato General y el certificado de Bachillerato Tecnológico avalado por una institución pública de Educación Superior.
El Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México atiende a 10 millones de habitantes de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, mediante obras de repavimentación, acceso al agua potable, drenaje, salud y educación, con la construcción en cada demarcación de por lo menos una preparatoria, una Universidad Nacional Rosario Castellanos o una Universidad para el Bienestar Benito Juárez García.
El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que en la construcción del plantel agropecuario se invirtieron 50 millones de pesos para otorgar educación a mil 80 estudiantes, con capacidad de 540 por turno, en instalaciones que incluyen dos edificios, 12 aulas, un laboratorio multifuncional, tres laboratorios de cómputo, área administrativa, cancha y plaza cívica, además de una segunda etapa que comprende una unidad de producción agropecuaria, lechera, avícola y porcina.
En el evento participaron la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez; la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora; el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez; la directora del plantel, Berenice Jaimes Romero; y el director general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Mario Hernández González.
Bachillerato Nacional dará doble certificación avalada por UNAM, IPN y UAM
En agosto de 2025, en la ceremonia de puesta en marcha del primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que este sistema educativo otorgará una doble certificación a los alumnos, que incluirá la formación profesional técnica.
Las instituciones que darán su aval a este certificado son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Rosario Castellanos.
Agregó que se revisó la currícula de más de 200 carreras técnicas, que fueron actualizadas, y remarcó que se abrirán 20 bachilleratos tecnológicos nuevos, se ampliarán 33 preparatorias y se está llevando a cabo la reconversión de 35 secundarias en bachilleratos vespertinos.