Sheinbaum duplica meta: anuncia 400 mil lugares para educación media superior

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Texcoco, Estado de México, y anunció que la meta nacional de creación de espacios educativos para nivel medio superior será duplicada y aumentará a 400 mil lugares.

“Hoy son 200 mil lugares más en el País y muy pronto vamos a anunciar que ha tenido tanta demanda las preparatorias que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para Educación Media Superior en todo el país. Y se junta con el Plan Oriente del Estado de México”.

La Mandataria insistió en que todavía hay muchos jóvenes que al concluir la educación básica no tienen opciones para seguir estudiando cerca de casa.

“Todavía muchos jóvenes que salen de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cerca de su casa. Tienen que ir muy lejos y eso hace que no vayan a la escuela, y los jóvenes tienen que estar en la escuela. Así que por eso estamos haciendo muchas preparatorias”, dijo al inaugurar el plantel como parte del modelo del Bachillerato Nacional y del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.