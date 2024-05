Claudia Sheinbaum Pardo cerró campaña ante decenas de miles de personas presentes en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sheinbaum afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sentó las bases para el “proyecto de nación de la Cuarta Transformación”. Sin embargo, comentó que aún faltaba “la consolidación”.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una hazaña en nuestro país, se han puesto los cimientos y el primer piso. Pero aún falta la consolidación y el avance de este cambio verdadero [...] por ello he convocado a construir juntas y juntos el segundo piso de la Cuarta Transformación”, dijo Sheinbaum Pardo.

Durante su discurso, la candidata presidencial destacó lo que consideró como los logros del Gobierno encabezado por AMLO en materia económica y social. “Se demostró que un país no puede avanzar cuando sólo se favorece a los más prósperos, así de sencillo, y así de profundo”, enfatizó.

La ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República insistió que desde hacía seis años, México había cambiado en lo político y “en la consolidación de una nueva forma de pensamiento”, en referencia al denominado “humanismo mexicano”, que, según ella, estaba “sustentado en nuestra rica historia y en un profundo sentido de fraternidad; en no dejar a nadie solo, en no dejar a nadie atrás”.

Además, Sheimbaum Pardo se comprometió a dar seguimiento a las obras más emblemáticas de la Administración de López Obrador, como el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas. Agregó que tenía claras sus responsabilidades de llegar a la Presidencia. “Mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la justicia”, abundó.

“Consolidaremos los proyectos estratégicos del presidente: el Tren Maya, el Interoceánico, la Refinería Dos Bocas. Seguiremos dedicando recursos y esfuerzos para caminos rurales artesanales, carreteras, puertos, trenes de pasajeros y transporte público”, sostuvo la candidata presidencial.