Sheinbaum elogia discurso de Primer Ministro de Canadá en Davos, sobre ruptura del orden mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elogió el discurso del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial de Davos, al considerar que estuvo alineado con el momento que vive el sistema económico y político internacional.

“Por cierto, muy buen discurso de Carney, del Primer Ministro Carney, no sé si lo oyeron, muy a tono con los momentos actuales”, afirmó durante su conferencia matutina.

El 20 de enero, Carney pronunció un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en el cual aseguró que el sistema de gobernanza global no volverá a ser como antes y que el mundo enfrenta una ruptura del orden mundial que obliga a las potencias medias a actuar juntas.

“Dejen de invocar el ‘orden internacional basado en normas’ como si aún funcionara y llamen a la realidad por su nombre: un periodo en el que los más poderosos persiguen sus intereses utilizando la integración económica como arma de coacción”, manifestó en su mensaje sobre la geopolítica mundial.

“Las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”,.

México participó en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 a través de una delegación liderada por Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según la agenda del foro, Bárcena tuvo participación pública en cuatro sesiones: un foro abierto sobre resiliencia y seguridad climática, descarbonización industrial como estrategia de crecimiento, oportunidades de la economía del océano y un nuevo acuerdo sobre plásticos.

Sheinbaum Pardo afirmó durante su conferencia de este 21 de enero que México llegó a Davos con un mensaje claro: apertura a la inversión, crecimiento con justicia social y desarrollo sustentable.

Indicó que Bárcena presentó el Proyecto de Nación que impulsa su Gobierno, destacando las inversiones públicas en infraestructura, los Polos de Bienestar y las oportunidades para la inversión extranjera directa.

Aseguró que México ofrece condiciones atractivas para los inversionistas internacionales, al contar con mano de obra calificada, un Gobierno con respaldo popular, certidumbre económica y una visión donde la inversión no solo genera crecimiento, sino empleo con bienestar y mejores salarios.

Subrayó que la cercanía con Estados Unidos, la apertura comercial con múltiples países y la integración de cadenas productivas colocan a México como un destino estratégico en el nuevo escenario económico mundial.

Bárcena estuvo acompañada por la empresaria Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y Relocalización.

El Foro Económico Mundial de Davos 2026 se lleva a cabo del 19 al 22 de enero de 2026 en Davos, Suiza, con la participación de 3 mil líderes de 130 países, incluidos mandatarios como Ursula von der Leyen, Javier Milei de Argentina, Gustavo Petro de Colombia y Daniel Noboa de Ecuador.

El tema central del foro es “El espíritu del diálogo”, con cinco subtemas a desarrollar en las conversaciones de líderes de los sectores público y privado.