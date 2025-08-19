Sheinbaum elude hablar de investigación contra militares por el asesinato de las niñas Alexa y Leydi

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo eludió hablar sobre si existe una investigación contra elementos del Ejército Mexicano por el asesinato de las niñas Alexa y Leidy, quienes murieron acribilladas el pasado mes de mayo en el municipio de Badiraguato.

“Para estos temas prefiero siempre que sea el Gabinete de Seguridad quien conteste, ellos son quienes tienen la información puntual, entonces le pedimos al Secretario que pueda informar”, respondió la mandataria.

“Sí, por eso la insistencia el martes pasado de poder plantearle la pregunta directamente”, refutó la periodista.

Alexa, de 7 años de edad, y Leidy, de 11 años, murieron en un ataque armado cuando se trasladaban con sus familiares en el municipio de Badiraguato.

En la primera versión, se dijo que las niñas murieron por fuego cruzado en un presunto enfrentamiento entre militares y civiles armados; posteriormente la familia de las menores acusó a elementos del Ejército Mexicano de un ataque directo.

Una semana después, el 13 de mayo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición a los elementos relacionados con el caso para que las autoridades deslindaran responsabilidades.

La muerte de Alexa y Leidy fueron las número 38 y 39 de menores de edad fallecidos en Sinaloa desde el 9 de septiembre del 2024, como consecuencia de una ola de violencia que estalló al interior del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García en Estados Unidos el 25 de julio de este año.