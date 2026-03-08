$!Sheinbaum encabeza ceremonia del 8M y llama a reconocer a mujeres en la historia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 8 de marzo una ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer en el Campo Marte, en la Ciudad de México, ante integrantes de las Fuerzas Armadas, autoridades federales, miembros de su gabinete y representantes de la sociedad civil.
En el acto, la Mandataria nacional reivindicó el papel histórico de las mujeres como “tejedoras de la patria” y anunció que marzo será un mes dedicado al reconocimiento de sus derechos en México.
Durante su discurso, destacó el papel de las mujeres militares integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, a quienes agradeció por su vocación de servicio y su contribución a la seguridad del País.
“Las mujeres tejemos la patria cuando educamos a nuestros hijos con valores, cuando cuidamos a nuestras familias, cuando trabajamos con honestidad, cuando defendemos nuestras comunidades”, afirmó ante las efectivas militares congregadas en el recinto.
Sheinbaum Pardo informó que marzo estaría dedicado a reconocer a las mujeres mexicanas comenzando con las integrantes de las Fuerzas Armadas, para continuar con quienes se desempeñan en los campos de la medicina, la ciencia, la industria, el trabajo agrícola, el hogar y la historia del País.
En ese contexto, también se entregaron condecoraciones y distinciones a mujeres destacadas de las instituciones castrenses, en presencia de mandos militares y funcionarios federales.
Ante las militares presentes, Sheinbaum Pardo se comprometió a construir instituciones más justas, incluyentes y libres de discriminación y violencia.
“Su presencia ha demostrado que la igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte. Cuando una mujer avanza, avanzamos todas, cuando una mujer rompe una barrera, se abre una puerta”, aseguró.
En la ceremonia también tomó la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena quien resaltó el significado histórico de que una mujer encabece el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas.
“Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer Jefa de Estado y Comandante Suprema de las fuerzas armadas. Usted ha marcado un hito histórico de que todo es posible con determinación y pasión”, expresó el mando castrense.
El general también subrayó la participación de las mujeres militares en operaciones de paz internacionales y en cuerpos especializados como el paracaidismo y las fuerzas especiales.
Si bien la Mandataria destacó los avances logrados en materia de derechos e igualdad, también reconoció que los retos son aún considerables.
El 4 de marzo pasado, durante La Mañanera, señaló que las mujeres requieren mayor protección del Estado y avances en materia de autonomía económica.
En esa misma ocasión informó que los feminicidios registraron una reducción y que se avanzó en los protocolos para la investigación de ese delito, coordinados desde la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y la Secretaría de las Mujeres.
“Hay muchos avances en nuestro País para las mujeres, obviamente falta más. No es suficiente hasta donde hemos llegado”, reconoció la Presidenta.
El acto del Campo Marte marcó el inicio de las actividades oficiales del Gobierno de México por el 8M, en un año en que la propia Jefa del Ejecutivo representa un hito en la historia del País al ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.
“Debemos comenzar a reconocer a las mujeres en la historia, en el espacio del hogar y en los espacios de trabajo”, sostuvo Sheinbaum Pardo al concluir su intervención.