$!Sheinbaum encabeza ceremonia del 8M y llama a reconocer a mujeres en la historia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 8 de marzo una ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer en el Campo Marte, en la Ciudad de México, ante integrantes de las Fuerzas Armadas, autoridades federales, miembros de su gabinete y representantes de la sociedad civil. En el acto, la Mandataria nacional reivindicó el papel histórico de las mujeres como “tejedoras de la patria” y anunció que marzo será un mes dedicado al reconocimiento de sus derechos en México. Durante su discurso, destacó el papel de las mujeres militares integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, a quienes agradeció por su vocación de servicio y su contribución a la seguridad del País. “Las mujeres tejemos la patria cuando educamos a nuestros hijos con valores, cuando cuidamos a nuestras familias, cuando trabajamos con honestidad, cuando defendemos nuestras comunidades”, afirmó ante las efectivas militares congregadas en el recinto.

Sheinbaum Pardo informó que marzo estaría dedicado a reconocer a las mujeres mexicanas comenzando con las integrantes de las Fuerzas Armadas, para continuar con quienes se desempeñan en los campos de la medicina, la ciencia, la industria, el trabajo agrícola, el hogar y la historia del País. En ese contexto, también se entregaron condecoraciones y distinciones a mujeres destacadas de las instituciones castrenses, en presencia de mandos militares y funcionarios federales. Ante las militares presentes, Sheinbaum Pardo se comprometió a construir instituciones más justas, incluyentes y libres de discriminación y violencia. “Su presencia ha demostrado que la igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte. Cuando una mujer avanza, avanzamos todas, cuando una mujer rompe una barrera, se abre una puerta”, aseguró.