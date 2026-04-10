$!Sheinbaum encabeza en Morelos una guardia de honor a Emiliano Zapata por su 107 aniversario luctuoso

Emiliano Zapata es el personaje más icónico de la Revolución Mexicana. Existen cientos de monumentos en su honor, mientras que incontables calles, escuelas y poblados llevan su nombre.

Al evento asistieron familiares del “Caudillo del Sur”, así como representantes del Gobierno de Morelos y habitantes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Ayala, Morelos, una guardia de honor por el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata .

Hay decenas de películas sobre su vida, y de su lucha se han escrito numerosos libros y ensayos académicos.

Se trata de Emiliano Zapata Salazar, “El Caudillo del Sur”, el héroe más querido del conflicto armado entre 1910 y 1915 que cambió la historia de México.

Fue asesinado el 10 de abril de 1919 durante una emboscada en Chinameca, en el estado de Morelos.

Más que otros líderes de la Revolución, como Francisco I. Madero o Pancho Villa, entre los mexicanos Zapata se convirtió en el símbolo de la lucha por justicia y libertad, explican historiadores como Felipe Ávila.

El revolucionario luchaba para que se restituyeran las tierras y manantiales entregados a las comunidades desde los tiempos de la Colonia, pero que les fueron despojados por hacendados y empresas extranjeras.

La importancia histórica del personaje y su lucha, explica Ávila, es que sin el zapatismo la Revolución Mexicana hubiera concluido solamente con un relevo en la presidencia del País.



Museo Mujeres Zapatistas

Además, Sheinbaum inauguró el Museo Mujeres Zapatistas que estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro Morelos, debido a que se trata de un inmueble histórico de arquitectura vernácula del campo morelense de principios del siglo XX.

La Gobernadora del Estado de Morelos, Margarita Zavala, invitó al pueblo de Morelos y a la población en general a visitar el museo, donde “vamos a reconocer a todas esas mujeres que lucharon por justicia y libertad”.

La apertura de este espacio cultural será el 11 de abril, por lo que los visitantes podrán conocer acervos de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, la Fototeca Nacional, la Fototeca Tepoztlán en el Tiempo, la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución, así como del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.



Costo de proyecto cultural

Para este proyecto de restauración y conservación se destinaron siete millones 464 mil 109 pesos, provenientes de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Entre las acciones realizadas destacan la construcción de barda perimetral, aplicación de pintura, instalación de iluminación exterior, así como obras de urbanización, aceras, guarniciones y jardinería, además del montaje museográfico.