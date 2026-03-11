Sheinbaum encabeza homenaje privado a militares caídos en operativo contra ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 11 de marzo un homenaje privado en la Ciudad de México a los 28 elementos de las fuerzas federales que murieron durante y después del operativo militar realizado en Jalisco contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Informó durante la conferencia matutina que la ceremonia se celebraría exclusivamente con familiares de los militares y que no tendría acceso público.

“Va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Vamos ahora para allá, es algo privado con las familias”, declaró Sheinbaum Pardo.

Ante preguntas respecto al lugar, la Presidenta de la República confirmó que se realizaría en la Ciudad de México y pidió mantener la reserva “por respeto a las familias”.

El homenaje se efectuó luego del operativo en Jalisco en el que murieron tres integrantes de fuerzas especiales durante el enfrentamiento inicial contra “El Mencho”.

Otros 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida en ataques de represalia atribuidos al CJNG, que desató una ola de violencia con bloqueos y emboscadas contra fuerzas federales en esa entidad después de la muerte de su líder.

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, confirmó las bajas y precisó que dos oficiales cayeron en el primer intercambio de disparos y un tercer elemento murió durante la persecución del objetivo en una zona boscosa.

Según autoridades federales, se registraron 27 agresiones contra corporaciones de seguridad, seis de ellas en Jalisco, donde comandos atacaron convoyes y puntos de vigilancia de la Guardia Nacional en carreteras y zonas rurales.

La mañana del 11 de marzo, la Presidenta se presentó a la conferencia vestida de negro.

En Palacio Nacional se observó un refuerzo en el operativo de seguridad.