Sheinbaum endurece nota diplomática ante EU por muerte de migrante bajo custodia del ICE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la nota diplomática enviada al Gobierno de Estados Unidos por la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue más enérgica que en casos anteriores, debido a la reincidencia de este tipo de decesos.

Señaló que el Gobierno federal apoya a la familia del migrante fallecido para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades estadounidenses y garantizar la continuidad del caso hasta el esclarecimiento de los hechos.

Sheinbaum Pardo subrayó que el mecanismo de denuncia opera a través de los familiares de las víctimas, ya que los consulados mexicanos no pueden hacerlo directamente por disposiciones legales.

“De inmediato se presentó una nota diplomática y se está apoyando a la familia. La manera en la que nosotros hacemos la denuncia es a través de la familia, directamente el Consulado no lo puede hacer por asuntos legales, entonces lo que se hace es apoyar a las familias con abogados para que puedan presentar la denuncia y darle toda la continuidad”, explicó.

Sheinbaum Pardo reiteró la postura del Gobierno de México respecto a los connacionales que residen en territorio estadounidense.

“Más allá de que nuestra posición es de que a las y los mexicanos que viven allá todos son honestos, trabajan, y ayudan a la economía de Estados Unidos y pagan impuestos, más allá de esa posición y de que no estamos de acuerdo con la manera en la que se está tratando, pues evidentemente en un caso de este tipo tiene que conocerse toda la verdad”, expresó.

El 2 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del ICE murió en el Centro de Procesamiento en Adelanto, en el estado de California.

Ante ello, la dependencia activó un protocolo de atención consular y, a través del Consulado de México en San Bernardino, estableció contacto con las autoridades estadounidenses para conocer los detalles del fallecimiento.

La SRE solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos que permitieran esclarecer plenamente lo ocurrido.

“Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan”, señaló en un comunicado.

Según datos oficiales, en el año fiscal 2025 murieron siete mexicanos bajo custodia del ICE, lo que representa la cifra anual más alta desde la fundación de la agencia en 2003.

La Presidenta de México precisó que en todos los casos se han enviado notas diplomáticas y se ha brindado apoyo legal a las familias para interponer denuncias ante los tribunales correspondientes en Estados Unidos.