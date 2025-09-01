Sheinbaum enuncia reformas que ha impulsado en su Gobierno; da bienvenida a nuevo Poder Judicial

En su mensaje por el Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enunció las reformas que ha impulsado en sus primeros 11 meses de Gobierno, entre las cuales destaca la desaparición de organismos autónomos, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, prohibición de siembra de maíz transgénico.

Señaló que en los últimos 12 meses “vivimos transformaciones legislativas profundas”, se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes.

”Quiero destacar las más importantes reformas al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces. Bienvenido al nuevo Poder Judicial un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos un verdadero Estado de Derecho”, dijo.

Al arrancar la presentación de su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Sheinbaum Pardo, subrayó que estos primeros 11 meses de su Gobierno se trataban del inicio del segundo piso de la “Cuarta Transformación”, con el objetivo de tener un México más justo, libre, democrático y soberano.

Desde el Patio de Honor del Palacio Nacional, acompañada de unos 300 invitados, presentó un balance de los logros y pendientes de sus primeros 11 meses al frente de la Administración Pública Federal.