$!Sheinbaum envía al Senado iniciativa de reforma constitucional contra el feminicidio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de feminicidios, con el objetivo de crear una ley general que castigue ese delito sin prescripción, sin atenuantes y sin beneficio de ley para quien resulte culpable.
La propuesta contempla modificar el artículo 73, numeral XXI, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el concepto “feminicidio” a las materias respecto a las cuales el Congreso puede emitir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Según la exposición de motivos incluida en la iniciativa, la mandataria nacional adelantó parte del contenido que tendrá la futura ley general contra ese delito.
“Resulta indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de legislación general”, señaló Sheinbaum Pardo en el documento enviado al Senado.
La iniciativa establece que la futura ley general deberá, entre otros lineamientos, crear un tipo penal homogéneo con sanciones y agravantes uniformes en todo el territorio nacional, homologar los estándares de investigación con perspectiva de género, fortalecer la coordinación entre la Federación y las 32 entidades federativas, y garantizar el acceso efectivo a la justicia, así como la reparación integral del daño para las víctimas.
Uno de los apartados de la iniciativa establece protección reforzada para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad a consecuencia de un feminicidio. Según el texto de la propuesta, el Estado tendrá el deber de garantizar atención integral, acceso a servicios de salud física y mental, acompañamiento psicológico, acceso a la educación y mecanismos de reparación integral del daño para esa población.
La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa de reforma constitucional a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, aunque dará cuenta de ello al pleno hasta la sesión programada para el 7 de abril de 2026.