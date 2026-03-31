$!Sheinbaum envía al Senado iniciativa de reforma constitucional contra el feminicidio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de feminicidios, con el objetivo de crear una ley general que castigue ese delito sin prescripción, sin atenuantes y sin beneficio de ley para quien resulte culpable.

La propuesta contempla modificar el artículo 73, numeral XXI, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el concepto “feminicidio” a las materias respecto a las cuales el Congreso puede emitir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Según la exposición de motivos incluida en la iniciativa, la mandataria nacional adelantó parte del contenido que tendrá la futura ley general contra ese delito.

“Resulta indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que se necesita dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de legislación general”, señaló Sheinbaum Pardo en el documento enviado al Senado.