Sheinbaum envía reformas para castigar tráfico de armas y contra intervención extranjera

Tras la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte del Gobierno de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviaría dos iniciativas de reforma constitucional al Congreso de la Unión, en contra cualquier tipo de injerencia extranjera por tierra, agua, mar o espacio aéreo, así como para castigar el tráfico de armas.

”Queremos dejar claro, frente a esta designación, nosotros no negociamos la soberanía. Como lo dije: ésta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo”, planteó.

Durante su conferencia de prensa matutina explicó que la primera iniciativa consistiría en reformar el artículo 40 de la Constitución, para rechazar cualquier tipo de intervención extranjera.

“Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional: ‘el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, anunció.

Según lo explicó la Presidenta, la otra iniciativa que enviaría al Poder Legislativo, para reformar el artículo 19 constitucional, sería para sancionar el tráfico de armas de fuego, las cuales, según ella, estaban relacionadas con el 70 por ciento de los homicidios dolosos en México.

”Cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado internacional al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, indicó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, celebró que el Presidente estadounidense, Donald Trump, hubiera reconocido que se debía atender el consumo de fentanilo, luego de que el mandatario de Estados Unidos le agradeció, un día antes, por haberle compartido la idea de una campaña en contra del consumo del opioide sintético..

“El que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá, y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales”, enfatizó.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo afirmó que aceptaba la colaboración del Gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico de armas, siempre y cuando no fuera con un operativo similar al “Rápido y Furioso”, mediante el que se introdujeron armas a México, mismas que terminaron en manos del crimen organizado.

“Mientras no sea ‘Rápido y Furioso’, verdad, porque ese fue el problema en aquella ocasión. Supuestamente pusieron chips a las armas para ver, se las vendieron a los grupos criminales, para ver dónde terminaban las armas y luego ya no sabían dónde estaban los chips, y luego nadie fue juzgado por eso, nadie, por un acto de ese nivel de criminalidad. ¿Cómo entregarles armas de alto poder a un grupo delictivo?”, planteó.