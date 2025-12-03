Sheinbaum envía terna femenina para la FGR; incluye a Ernestina Godoy

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Las tres candidatas para sustituir a Alejandro Gertz Manero son: Ernestina Godoy Ramos, ex consejera jurídica de la Presidencia; Luz María Zarza Delgado, y Maribel Bojorges Beltrán.

”Sí, ya envié la terna, son tres mujeres”, confirmó la mandataria.

Al ser cuestionada respecto a por qué no incluyó a ningún hombre, Sheinbaum Pardo respondió: “Pues porque es tiempo de mujeres”.

Según la Constitución Política, se requieren los votos de dos terceras partes de los parlamentarios en el pleno para que una de las aspirantes sea elegida como titular de la FGR.

Cada una de las tres candidatas tendrá una intervención de 20 minutos ante el Pleno, y posteriormente los grupos parlamentarios les formularán preguntas.

El 2 de diciembre, el pleno del Senado aprobó con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, la lista de 10 aspirantes seleccionados por la Junta de Coordinación Política, de la cual surgió la terna definitiva.

El Senador Adán Augusto López Hernández calificó a Godoy Ramos como una persona con trayectoria en el servicio público.

Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, anticipó que la terna podría ser procesada este mismo 3 de diciembre.