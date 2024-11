Sheinbaum envía tres iniciativas de leyes secundarias para reforma judicial

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió tres iniciativas de leyes secundarias para la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, entre ellas para regular el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para otorgar facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, para continuar con la carrera judicial y para sanciones administrativas.

“Hoy enviamos [al Senado de la República] tres leyes secundarias relacionadas con la reforma constitucional al Poder Judicial”, anunció Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó el contenido de las iniciativas.

“Seguimos avanzando en preparar que todo esté fundamentado y se tenga todo el andamiaje de leyes secundarias, reglamentos, vamos a estar avanzando en todo”, dijo.

Asimismo, señaló que la presentación de las iniciativas de leyes secundarias eran porque “requerimos que cuando entre el nuevo Poder Judicial tengan elementos para poder llevar a cabo su función”.

Explicó que las iniciativas eran para lograr cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la de la Carrera Judicial, así como a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Básicamente, estamos, obviamente armonizando con la reforma, reorganizando forma en que tiene que trabajar, sobre todo la Corte, recuerden que van a ser nueve ministros, ya no van a trabajar en salas, entonces era necesario que la nueva Ley Orgánica estableciera con claridad cómo van a trabajar”, detalló.

“Y también, muy importante, se encuentran de una manera muy clara cuáles son las facultades del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, esto con la idea de que no exista arbitrariedad, hay todo un procedimiento que se tiene que seguir, cuáles son los supuestos en que tiene que actuar este Tribunal”, abundó.

Enfatizó que en las iniciativas se establecía cómo serán las supervisiones al trabajo de los integrantes del PJF y para que ellos tuvieran certeza de las funciones que les tocaría desempeñar, especialmente, con las facultades del órgano de administración.

Respecto a la ley de Carrera Judicial, con la misma se buscaba fortalecer a la escuela de formación y se abría la puerta para capacitar a trabajadores de fiscalías y policías, según comentó Godoy Ramos.

En cuanto a las modificaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expresó que se pretendía dar certeza sobre el alcance de los castigos e incluso especificar si un juez cometió algún delito, si sería presentado ante el Ministerio Público.

El mismo día, con la instalación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, el Instituto Nacional Electoral reinició los trabajos para la elección del Poder Judicial de la Federación, que se llevaría a cabo el 1 de junio de 2024.

La Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros fue aprobada por el Consejo general del INE, el 23 de septiembre de 2024, pero el proceso fue suspendido por orden de diversos jueces.

Ello hasta que el 18 de noviembre del mismo año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las suspensiones judiciales no tenían efectos sobre dicho proceso, por lo que el INE podría seguir con el mismo.

“La realización de este proceso electoral ha sido compleja, muy compleja, por todo lo que reviste, pero no tengo la menor duda de que contamos con un equipo no solo de directivos, sino también en las juntas locales en cada una de las entidades federativas, así como también en cada una de las 300 juntas distritales”, dijo el consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de dicha Comisión Temporal.

“El camino que tenemos por delante es difícil, pero las y los aquí presentes y a quienes me he referido sabemos bien a qué nos enfrentamos. Sabemos hacer elecciones y las hacemos bien”, abundó Montaño Ventura, respecto a la citada elección, en la cual estarían en disputa 881 cargos, con unos 5 mil 100 candidatos en boletas.

“Implica un gran reto en términos organizacionales para su correcta implementación, sobre todo ante el breve tiempo en que contamos para poder realizarlo. Por razones ajenas a las labores de este Instituto, que son de dominio público, hasta la fecha que nos encontramos hoy estamos realizando estas actividades”, indicó, por su parte, Rita Bell López Vences.

“Pese a las tribulaciones que pesan en torno a quienes no hemos hecho más que trabajar y buscar lo mejor y la mejor vía para garantizar lo que hoy es un mandato constitucional”, expresó la misma consejera electoral.

“Este va a ser el sabor de este proceso y nos estamos enfrentando a algo inédito, nuevo”, dijo la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, quien también destacó el profesionalismo de los trabajadores del INE.

“Es esta dedicación de cada una de cada uno que hace posible que podamos realizarla. Y una vez más, así nos avientan esta cosa que se llama Proceso Electivo del Poder Judicial, una vez más vamos a estar dando buenas cuentas. No va a ser simple, soy optimista, pero no les puedo mentir, no va a ser simple, va a estar complicado, pero también creo que nos va a dejar muchas, muchas experiencias”, añadió De la Cruz Magaña.

En la sesión extraordinaria también se aprobaron el programa de trabajo de la Comisión Temporal, el plan integral y el calendario del proceso electoral extraordinario, las fechas de instalación de los Consejos Locales y Distritales, así como las reformas al reglamento de sesiones de dichos órganos, que se instalarían el 2 de diciembre de 2024.

Un día antes, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, recibió a un grupo de nueve consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

La reunión se dio en el marco del acercamientos de consejeros para alcanzar su presupuesto, unificado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la organización de la primera elección de jueces, magistrados y ministros.

A la reunión con la titular de la Segob, además de Taddei Zavala, acudieron los consejeros Carla Astrid Humphrey Jordan, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Norma Irene de la Cruz Magana, Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura. Según se observó en una fotografía difundida por el INE, no asistieron Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez.

Según lo informó el INE, la reunión tuvo el propósito de “fortalecer la coordinación institucional de cara a los trabajos para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial”.

Horas antes, Taddei Zavala se reunió en privado con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quienes abordó el tema presupuestal de 13 mil millones de pesos que solicitó el INE para organizar dicha elección judicial.