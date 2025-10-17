Sheinbaum enviará al Congreso iniciativa para que la extorsión se persiga de oficio y tenga penas de hasta 15 años

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este viernes enviará al Congreso una iniciativa de Ley General contra la Extorsión, con la que se busca que este delito se persiga de oficio en todo el País, se unifique su tipificación en los distintos niveles de gobierno y se establezcan penas de hasta 15 años de prisión, además de incluir agravantes como el cobro de piso y la comisión desde centros penitenciarios.

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, detalló el contenido de la propuesta, la cual —según explicó— busca establecer un marco jurídico uniforme y fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para enfrentar este delito.



Surge tras reforma constitucional al artículo 73

La funcionaria recordó que el pasado 9 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 de la Constitución, mediante la cual el Congreso de la Unión obtuvo facultades para emitir una ley general que prevenga, investigue y sancione la extorsión.

“Esta iniciativa fue construida en una mesa técnica por varias dependencias del gobierno de México”, explicó Godoy, quien detalló que la propuesta comprende “coordinación entre las autoridades de los distintos órganos de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales y reglas especiales para el combate de la extorsión en centros penitenciarios”.

Delito se perseguirá de oficio en todo el País

La iniciativa contempla que el delito de extorsión se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia previa, y que se tipifique de manera uniforme en todos los estados y a nivel federal.

“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y que no se dependa de la denuncia para su investigación”, señaló.



Penas de hasta 15 años y agravantes específicas

En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé penas de entre seis y 15 años de prisión, con agravantes en casos específicos.

“Las penas están planteadas de seis a 15 años de prisión y se determinará a partir de una serie de agravantes, como, por ejemplo, el cobro de piso o cuando las víctimas son personas migrantes, menores de edad, cuando son servidoras públicas, quienes lo realizan o que lo realicen desde un centro penitenciario”, explicó.



Se eleva a ley la Estrategia Nacional contra la Extorsión

La iniciativa también eleva a rango de ley la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Extorsión, que actualmente opera a través del número de denuncia anónima 089.

“Esta iniciativa también comprende reforma a distintos ordenamientos legales para armonizar el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Extinción Nacional de Extinción de Dominio para prever que el delito de extorsión sea un delito que sea susceptible de la extinción de dominio”, apuntó la consejera jurídica.