Sheinbaum enviará reforma para vetar doble nacionalidad en Presidencia y gubernaturas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que enviará al Congreso de la Unión una reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad ocupen la Presidencia de la República o alguna gubernatura, con el propósito declarado de cerrar una posible puerta al injerencismo extranjero en decisiones que corresponden a los mexicanos.

Sheinbaum había adelantado el martes que analizaba restringir el acceso a esos cargos a quienes cuenten con una sola nacionalidad.

Al ser cuestionada de forma directa respecto a si la medida buscaba cerrar una posible puerta al injerencismo, Sheinbaum Pardo respondió: “Sí, así de claro”.

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, sostuvo que México ha atravesado un periodo marcado por la búsqueda de injerencia y advirtió que existen mandatarios recién electos en otros países que cuentan con doble nacionalidad.

“Hay presidentes recientemente elegidos en otros países que tienen doble nacionalidad. Entonces, yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser Presidente de México o Presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano”, afirmó.

Aclaró que la restricción no alcanzaría a la ciudadanía en general, pues los mexicanos pueden mantener doble o incluso triple nacionalidad.

El cambio normativo se aplicaría únicamente a quienes aspiren a encabezar el País o una entidad federativa.

“Cuando tienes doble nacionalidad, pues ahí te identificas con dos naciones. Entonces, muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad, es factible; el asunto es si quieres ser Presidente o quieres ser Gobernador o Gobernadora”, expuso.

Sheinbaum Pardo informó que encomendó la revisión y redacción de la iniciativa a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro en retiro y coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Respecto al trámite legislativo, la Presidenta anticipó que la votación permitirá identificar las posturas de cada legislador.

“La vamos a enviar para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién vota en contra”, adelantó.

El marco constitucional vigente establece en los artículos 82 y 116 el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura, respectivamente, aunque ninguno de los dos preceptos prohíbe expresamente contar con otra nacionalidad. El artículo 32 permite que los mexicanos por nacimiento con otra ciudadanía accedan a cargos reservados siempre que renuncien al uso de la nacionalidad extranjera.

La propuesta surgió el 25 de agosto, cuando la Presidenta mencionó el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien cuenta con ciudadanía mexicana y estadounidense.

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requerirá el voto de dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales para su entrada en vigor.