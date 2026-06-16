Sheinbaum espera encuentro con el Rey de España, Felipe VI, durante su visita a México para un partido del Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que prevé reunirse con el Rey de España, Felipe VI, en la Ciudad de México, aprovechando la visita del monarca al País con motivo del partido de futbol del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Uruguay programado para el próximo 26 de junio.

La Mandataria explicó que el encuentro aún se encuentra en planeación, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores está afinando los detalles en coordinación directa con la Cancillería de España.

Al ser cuestionada expresamente sobre si la reunión se llevará a cabo, Sheinbaum respondió: “Sí, es probable que sí”, y agregó que espera que “mañana o pasado” se pueda informar de manera oficial.

La Presidenta confirmó que la sede de la cita sería en la capital del País, descartando que el encuentro se realice en Jalisco, donde se llevará a cabo el partido.



Relación entre México y España ‘en un momento distinto’

Desde el pasado mes de marzo, Sheinbaum confirmó que el Rey Felipe VI recibió una invitación para asistir al Mundial de 2026 en México, pero descartó un trato preferencial hacia el monarca y aclaró que fue un gesto que se “envió a todos los países”.

“Gabriela Cuevas (representante del gobierno mexicano para el Mundial) la envió (la carta) a todos los países del mundo la invitación para que vinieran al Mundial y ahí pues estaba el Rey de España”, dijo la presidenta.

En tanto, el 18 de mayo, la Casa Real informó sobre la visita del Rey Felipe a México tras la invitación de Sheinbaum luego de las tensiones entre ambos países.

El Jefe de Estado español le comunicó su decisión a Claudia Sheinbaum y al “presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en respuesta a sus respectivas cartas de invitación”.

Ante la respuesta de Felipe VI, la Mandataria dijo que la relación entre México y España se encuentra en “un momento distinto”, esto luego de que se informó que el Rey Felipe VI acudirá a un partido del Mundial en Guadalajara.

Sheinbaum recordó que el Rey de España no fue invitado a su investidura, debido a que la Corona española no respondió de manera individual a una carta del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre abusos de la Conquista, quien, además, dijo, enfrentó una campaña en su contra.

Asimismo, mencionó que México envió dos exposiciones a España sobre mujeres indígenas y riqueza cultural, con las cuales el Gobierno español y el mismo rey Felipe VI “reconocieron que hubo abusos”. Además, subrayó su visita a Barcelona sobre “democracia en el mundo”.

“Entonces es un momento distinto. Tiene que seguir porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México, de reconocer que los valores de las y los mexicanos vienen de ahí, de reconocer a las grandes civilizaciones y a los pueblos indígenas de hoy”, sentenció.