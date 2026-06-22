Sheinbaum esperará conteo definitivo para felicitar al ganador en Colombia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México aguardará el conteo electoral definitivo antes de reconocer al ganador de la elección presidencial en Colombia, cuya segunda vuelta arrojó un resultado cerrado entre el conservador Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

“Vamos a esperar a que termine el conteo, este es un conteo preliminar y como siempre hacemos en México esperamos a que ya venga el conteo definitivo que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Entonces vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, declaró.

Con el 100 por ciento del escrutinio preliminar completado, De la Espriella obtuvo el 49.7 por ciento de los votos frente al 48.7 por ciento de Cepeda, una diferencia de apenas un punto porcentual que deja abierta la posibilidad de un cambio en el resultado final.

En los próximos días, los jueces electorales colombianos realizarán el escrutinio definitivo que determinará al ganador formal del proceso.

De la Espriella, empresario sin experiencia en política, celebró los resultados preliminares ante sus seguidores en Barranquilla, Atlántico.

“Colombia, aquí está tu tigre, aquí está tu Presidente”, expresó ante la multitud reunida en esa ciudad.

El candidato conservador llamó a Cepeda a respetar el resultado y al Presidente de Colombia Gustavo Petro a no desconocer la voluntad del electorado.

“No habrá persecuciones porque en democracia no existen enemigos irreconciliables”, señaló De la Espriella.

El candidato conservador también dirigió un mensaje tanto a Cepeda como a Petro.

“Encaremos a aquellos que pretenden desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano. Al desconocer el veredicto están desafiando a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo libremente en las urnas”, afirmó.

La postura de Sheinbaum Pardo sigue el principio de no intervención que México aplica en procesos electorales extranjeros, reservando el reconocimiento oficial hasta que las autoridades competentes del país en cuestión declaren un ganador definitivo, lo que en este caso podría ocurrir en los primeros días de agosto de 2026.