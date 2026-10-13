Sheinbaum estrena transmisión en vivo y recibe reclamos por inseguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó el 13 de octubre de 2026 su primera transmisión en vivo a través de sus redes sociales, convocada para discutir la regulación de contenidos violentos en plataformas digitales, aunque los participantes dirigieron la mayoría de sus intervenciones hacia la inseguridad, el desabasto de medicamentos, la crisis del agua en Jalisco y la detención de manifestantes.

El ejercicio duró alrededor de 25 minutos y registró un promedio cercano a 3 mil 700 espectadores. Ante la acumulación de preguntas ajenas al tema convocado, la Presidenta pidió a los usuarios concentrar la conversación en las plataformas digitales y advirtió que no respondería planteamientos fuera de ese asunto.

La transmisión inició con fallas técnicas, pues numerosos usuarios reportaron que no escuchaban a la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien preguntó en varias ocasiones si funcionaban los dos micrófonos colocados frente a ella.

Ante una queja por la inseguridad en Morelos, Sheinbaum Pardo informó que la Gobernadora Margarita González Saravia asistiría el 14 de octubre de 2026 a la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, y señaló que se mantiene un operativo especial en Cuautla, además de trabajos en otros municipios de esa entidad.

Otros usuarios cuestionaron las protestas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el desabasto de medicamentos. La Presidenta de la República respondió que ese tema se abordaría en otra ocasión y afirmó que su Gobierno lo atiende.

Desde los primeros minutos aparecieron mensajes contra el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como peticiones de apoyo para los manifestantes detenidos tras una marcha que exigió agua limpia en Guadalajara. También hubo preguntas sobre una posible reapertura del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo registro de este año concluyó, y solicitudes de becas y apoyos educativos.

Entre los comentarios se incluyó uno que expresó temor por ejercer la docencia, en referencia a los episodios de violencia en planteles escolares de Coahuila y al asesinato de un profesor en Oaxaca. Aparecieron además expresiones de rechazo a la mandataria nacional y una pregunta sobre versiones de consumo de drogas, que ella negó y atribuyó a noticias falsas difundidas en las propias plataformas.

Al retomar el tema central, la titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que las empresas deben impedir que sus algoritmos difundan de manera reiterada contenidos violentos entre niñas, niños y adolescentes, sin que ello implique censurar opiniones políticas. “No estamos prohibiendo las redes sociales”, aclaró durante la conversación.

Sheinbaum Pardo argumentó que los algoritmos pueden inducir el consumo prolongado de imágenes violentas y advirtió que el uso excesivo de esas plataformas genera ansiedad, depresión y comportamientos violentos. Al referirse a la adicción digital, reconoció que ella misma dedica tiempo a revisar contenidos en su teléfono celular por las noches, al concluir su jornada de trabajo.

La Presidenta también abordó la narcocultura, el uso de teléfonos celulares en las escuelas y la promoción de la lectura, el deporte y la convivencia familiar como alternativas frente a la dependencia de las pantallas. Respecto a las conferencias matutinas, descartó suspenderlas y las calificó como un instrumento para comunicar las acciones del Gobierno Federal y participar en el debate público.

A los 18 minutos de transmisión anunció que concluiría el encuentro, aunque integrantes de su equipo le indicaron que podía continuar cinco minutos más. Antes de despedirse, evaluó el ejercicio como positivo y adelantó que buscaría repetirlo.

Horas antes, durante su conferencia matutina, la presidenta de la República informó que el decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, retirar y reportar contenidos que inciten a la violencia se presentaría el 14 de octubre de 2026, luego de que las empresas aceptaron las medidas propuestas por el Gobierno Federal y plantearon disposiciones adicionales.

Según lo expuesto en esa conferencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) supervisará el cumplimiento de las medidas, mientras que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participará en los asuntos relacionados con posibles delitos. La titular del Poder Ejecutivo Federal no detalló las obligaciones específicas que aceptaron las compañías ni las consecuencias previstas para quienes incumplan.

El CNI forma parte del sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública y mantiene coordinación con las Fuerzas Armadas, fiscalías y autoridades estatales.

La propuesta regulatoria responde a los episodios de violencia registrados en planteles escolares y a la circulación de contenidos que promueven agresiones en redes sociales, servicios de mensajería y otras plataformas digitales.