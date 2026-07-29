Sheinbaum evade opinar sobre posible acuerdo de ‘El Mayo’ con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó fijar una postura respecto a un posible acuerdo entre Ismael Zambada García, “El Mayo”, y el Gobierno de Estados Unidos, durante su conferencia matutina, y remitió el tema al Gabinete de Seguridad.

Ante la pregunta expresa de la prensa sobre si la recomendación del Juez Brian M. Cogan, para que el líder del cártel de Sinaloa cumpla su cadena perpetua en una prisión médica federal, constituiría un indicador de una negociación, la mandataria nacional respondió: “Ya que opine el Gabinete de Seguridad”.

Añadió que la Fiscalía General de la República mantiene en curso la indagatoria sobre el traslado del capo a territorio estadounidense.

“Siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía sobre el tema de cómo llegó este capo de la delincuencia organizada a Estados Unidos, lo que ocurrió aquí en México esas investigaciones continúan”, expresó.

Sheinbaum Pardo insistió en que la FGR conserva autonomía plena para conducir las diligencias, integrar las pruebas y definir las acciones legales que procedan, por lo que será esa instancia la responsable de informar sobre cualquier avance o resolución oficial.

Recordó que el Gobierno de México ha solicitado de manera reiterada a las autoridades estadounidenses información sobre las circunstancias en que Zambada García fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024.

Precisó que las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad —entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina— serán las encargadas de proporcionar la información oficial cuando corresponda.

“El Mayo” permanece a la espera de que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos determine el penal donde purgará la cadena perpetua.

Su defensa solicitó su internamiento en un centro donde pueda recibir atención por sus afecciones médicas; el Gobierno estadounidense no expresó rechazo a esa petición, aunque instó a las autoridades a considerar que el reo debe permanecer bajo medidas reforzadas de seguridad por su papel en la organización criminal.

La Corte de Distrito Sur de California desestimó el 27 de julio la acusación que mantenía abierta contra el narcotraficante mexicano, tras la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para retirar ese caso y evitar expedientes duplicados frente a la sentencia dictada en Nueva York.