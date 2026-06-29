Sheinbaum evade responder si reanudaría relaciones diplomáticas con Ecuador a dos años de la ruptura

Este lunes, en la víspera del partido del Mundial de la FIFA entre México y Ecuador, la Presidenta Claudia Sheinbaum evadió responder si reanudaría las relaciones diplomáticas con el país sudamericano que están rotas desde 2024 tras la intervención a la Embajada mexicana por autoridades ecuatorianas para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas.

“Vamos a hablar de la relación México-Ecuador ya que pase el partido —dijo con una sonrisa ante la pregunta directa de una reportera— Por lo pronto, mucha suerte para la selección, mucha suerte”.



¿Por qué México y Ecuador rompieron relación?

La ruptura de México y Ecuador se dio después del 5 de abril de 2024, cuando las autoridades de ese país irrumpieron dentro de la Embajada de México en ese país para capturar a Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano, asilado en las oficinas diplomáticas mexicanas.

Como respuesta, el Gobierno mexicano llamó a todo su personal diplomático a regresar inmediatamente a México y demandó a las autoridades ecuatorianas las garantías necesarias para esas salidas.

El Gobierno mexicano calificó como una “brutal irrupción” de la policía de Ecuador a la Embajada mexicana y anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese País.

México también condenó la violencia contra el jefe de Cancillería de México, Roberto Canseco Martínez, quien fue sometido por policías ecuatorianos.

El 10 de abril, cinco días después de la irrupción en la Embajada, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

México reclamó que Ecuador vulneró la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada e irrumpir sin autorización el espacio diplomático y atentar contra la vida y dignidad del personal, así como intervenir en las comunicaciones al frustrar y no permitir el trabajo diplomático.

Hace unas semanas, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó su apertura para restablecer las relaciones diplomáticas con México.

No obstante, puso una condición: no liberar al ex vicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción en su Gobierno, e identificado como cercano al ex Mandatario Rafael Correa.