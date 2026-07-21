Sheinbaum evita opinar sobre la cadena perpetua a ‘El Mayo’ Zambada en EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declinó emitir una opinión personal sobre la sentencia de cadena perpetua que un tribunal de Estados Unidos dictó contra Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del cártel de Sinaloa, y remitió a la Fiscalía General de la República la decisión de reclamar parte de los 15 mil millones de dólares que la justicia estadounidense prevé decomisar al capo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, respondió a la pregunta sobre el fallo con la frase “no hay una opinión personal sobre eso, es lo que es”.

La sentencia fue impuesta el 20 de julio de 2026 por el Juez federal Brian Cogan, del Distrito Este de Nueva York, quien condenó a Zambada García a prisión perpetua por tráfico de cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

El mismo Juez avaló la propuesta de los fiscales para decomisar bienes del narcotraficante como reparación de los daños derivados del tráfico de drogas.

Sobre la posibilidad de que México reclame una porción de esos recursos, Sheinbaum Pardo señaló que la determinación corresponde a la FGR.

“No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que es parte de la resolución que se está planteando; la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la Fiscal que informara”, declaró.

Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre el mensaje que Zambada García dirigió durante su audiencia a los jóvenes, a quienes pidió no involucrarse con el crimen organizado.

La Presidenta de la República evitó respaldar la declaración por su origen.

“Obviamente viniendo de quién viene es difícil citarlo, pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia”.

En esa línea, reiteró el discurso de su administración sobre prevención.

“Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, es eso. Es una vida de penurias, es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza”, expresó, al llamar a las juventudes a no ver en la delincuencia una opción de vida.

Sheinbaum Pardo abordó además las circunstancias del traslado de Zambada García a Estados Unidos en 2024 y calificó de “obvia” la participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), pese a que la versión oficial de Washington sostiene que sus autoridades no intervinieron.

“¿Por qué muestran un avión como si fuera en una feria, como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron? Es una contradicción”, afirmó.

Indicó que el Gobierno de Estados Unidos no ha atendido los requerimientos de información que México solicitó recientemente para esclarecer el arresto y la eventual actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.

Recordó que la captura del capo derivó en un conflicto interno dentro de la organización criminal, con efectos concentrados principalmente en Sinaloa.

Subrayó que su Gobierno mantiene la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad bajo un principio de responsabilidades compartidas.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos; igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien debe hacer su trabajo”, puntualizó.

Zambada García, quien durante su audiencia ofreció disculpas por el daño causado, ha denunciado que fue entregado a las autoridades estadounidenses tras ser trasladado contra su voluntad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, una versión distinta a la presentada inicialmente por Washington.