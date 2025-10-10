Sheinbaum evita pronunciarse por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La Presidente Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse respecto a que María Corina Machado Parisca, lideresa de la oposición en Venezuela, ganara el Premio Nobel de la Paz 2025.

“Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. No solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario”, expresó respecto a la reivindicación y la necesidad de la democracia.

“Sin comentarios”, dijo, después, al volver a ser cuestionada al respecto durante la conferencia de prensa matutina.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente [Donald] Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. Venezuela será libre! (sic)”, escribió María Corina Machado Parisca, en su cuenta de la red social X.

“Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, que me confiere el Comité Noruego del Nobel, y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su Libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor”, indicó en un comunicado.

Expuso que los venezolanos han sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación.

Afirmó que la maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y terrorismo de Estado.

“Sin embargo, la respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra”, destacó.

“Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio”, afirmó.

Los venezolanos, asentó, reconocen que así como han dado todo en su lucha ciudadana, el apoyo de genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que han dado su respaldo, el profundo agradecimiento desde el fondo del corazón.

“La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble”, asentó.

“Nuestro pueblo entendió que no puede haber Paz sin Libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre, y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen”, insistió.

A cada venezolano, dijo, este premio es suyo. Es un reconocimiento a lo que se ha logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Expresó que ahora se avanza con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque van de la mano de Dios, hasta el final.