Sheinbaum exhibe a Pedro Haces por hacer campaña con otros partidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó al Diputado federal Pedro Haces Barba por realizar actividades políticas con otras fuerzas partidistas, aunque estableció que corresponde a Morena determinar si esa conducta amerita una sanción.

Recordó que Haces Barba llegó a la Cámara de Diputados como legislador plurinominal postulado por Morena, por lo que consideró incompatible que promueva a otro partido político.

“Pues no puede ser de un partido político y andar haciendo campaña por otro, ¿no? Eso ya está como que no viene al caso, la verdad. Entonces no puede ser Diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro. Eso está muy extraño”, afirmó.

El legislador no está afiliado a Morena, pese a lo cual Sheinbaum Pardo sostuvo que ese partido será el encargado de evaluar la actuación del también dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

“Él es diputado por Morena, pues ya le correspondería a Morena definir qué corresponde en este caso, no a mí. A mí no me corresponde, en todo caso al partido político, porque entró como Diputado plurinominal de Morena”, señaló.

Agregó que será esa fuerza política la que resuelva “si eso lleva una sanción o no”.

El cuestionamiento se produjo después de que, según lo revelado por el diario Reforma el 6 de septiembre, Haces Barba anticipó que buscará candidaturas para integrantes de la CATEM en los comicios de 2027 sin condicionar esa gestión al partido que las otorgue.

Durante un evento de la central obrera celebrado en Ixtapaluca, Estado de México, el Diputado federal anunció que sus agremiados buscarán espacios en los congresos locales y en la Cámara de Diputados, y planteó que la organización mantiene disposición para dialogar con todas las fuerzas políticas.

“Donde nos abran las puertas, por ahí vamos a ir, somos una verdadera fuerza obrera y social que quiere que sus trabajadores sean representados por los mismos trabajadores”, expresó el dirigente sindical, quien definió a la CATEM como una organización autónoma y plural y sostuvo que la central no tiene colores partidistas.

En ese encuentro participaron el Senador Enrique Vargas del Villar, del PAN, así como los legisladores morenistas Ricardo Monreal Ávila e Higinio Martínez Miranda.

Al ser interrogada respecto a si la actuación del Diputado contraviene el principio de “no zigzaguear”, Sheinbaum Pardo explicó que ese planteamiento implica sostener los principios del movimiento que encabeza.

“No zigzaguear es no traicionar, es defender lo que ha sido la historia de la Cuarta Transformación”, afirmó.