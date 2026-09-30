Sheinbaum exige a Interpol restituir ficha roja contra Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el retiro de la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, ambos con órdenes de aprehensión vigentes en México, y anunció que el Gobierno federal solicitará la reinstalación de las alertas internacionales.

Durante su conferencia de prensa matutina, informó que su administración pedirá a Interpol las razones del retiro de las notificaciones.

Calificó a ambos como "factureros reconocidos" y sostuvo que existen elementos probatorios respecto a la emisión de comprobantes fiscales apócrifos a empresarios para evadir el pago de impuestos.

"Todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos, y hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja, apenas hoy vamos a preguntar cuáles son las razones", señaló Sheinbaum Pardo.

Añadió que la solicitud busca garantizar que cualquier traslado internacional de ambos se realice bajo el mandamiento judicial existente.

“Pues vamos a solicitar que se recupere la ficha roja, porque si van a otro país pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión, porque son delincuentes".

Desde 2021, la Fiscalía General de la República acusa a Álvarez Puga y a Gómez Mont de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, por el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos. Ambos permanecen prófugos de la justicia mexicana.

El 12 de julio de 2026, la FGR informó la vinculación a proceso de Alejandro Álvarez Puga por presunta defraudación fiscal, detenido por la Policía Federal Ministerial el día 10 de julio, y actualizó el estado de las solicitudes de extradición de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont en Estados Unidos.

En otro tema abordado en la misma conferencia, afirmó que José Ulises Bernabé García, oficial de Barandilla de Iguala, Guerrero, no debería contar con asilo político en Estados Unidos y debe ser extraditado a México, al ser señalado respecto a la presunta desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Sostuvo que la vida del funcionario nunca estuvo en riesgo y lo acusó de declarar falsamente bajo juramento.

"Estamos pidiendo su extradición, entonces, ¿qué pedimos nosotros? Reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro, nosotros siempre queremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad", expresó Sheinbaum Pardo.